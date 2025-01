Evocar la rica tradición religiosa y cultural de las Fiestas de la Calle San Sebastián fue la inspiración de Roberto Matos, el talentoso artista encargado de diseñar el cartel oficial de este año.

La celebración, que en 2025 lleva el lema “55 años de historia y tradición”, ya cuenta con su obra distintiva creada por Matos, quien, desde 1983, ha dedicado su vida al arte en sus diversas formas: pintura, serigrafía y mosaico. Con casi cuatro décadas de trayectoria, Matos encuentra en las Fiestas de la Calle San Sebastián una fuente constante de inspiración para su creatividad.

“Desde 1986, estoy en las fiestas creando diversos carteles como mi trabajo de taller, pero he tenido el privilegio de crear los carteles oficiales del 2002, 2024 y, por segunda ocasión consecutiva, el Municipio de San Juan me comisionó el cartel oficial para las fiestas del 2025. Es un reconocimiento a la labor que uno hace; uno se siente orgulloso de que le reconozcan. Me da alegría que la gente admire el trabajo y busque a uno”, expresó el artista oriundo de Arecibo, pero que desde 1983 reside en San Juan.

Inspirado en esas vivencias como sanjuanero y residente de la calle Norzagaray, Matos comenzó hace dos meses a escoger los elementos y los cerca de 20 colores impresos a mano que hoy forman la pieza oficial que anuncia las esperadas fiestas.

“Antes, recuerdo que en el Viejo San Juan las personas, cuando mandaban a pedir encargos, bajaban la canastita para que les pusieran las cositas ahí y me parecía curioso. Así que quise incluir ese elemento de tradición del Viejo San Juan. En esa canasta, puse a los cabezudos porque son un elemento esencial en las Fiestas de la Calle. Además, arriba está el santo, San Sebastián, que es un elemento importante de las fiestas que quise resaltar. Las paredes y las puertas las recreé de manera surrealista para que luzcan como si fuera de noche”, detalló.

La pieza también presenta unos músicos que responden al aspecto cultural que implica esta celebración de pueblo, ya que “la música es lo que le da vida a las fiestas”. Y en uno de los panderos se puede ver la imagen de doña Rafaela Balladares de Brito, quien rescató la celebración para la década del 1970.

Además del balcón, los balaustres, los faroles y la vista de varios edificios emblemáticos de la calle San Sebastián, los cuales te hacen sentir en el lugar, también se escapa un peculiar gallo, que es la marca distintiva del artista.

“El gallo es porque soy de Arecibo, del barrio Esperanza donde estaba el observatorio, y en casa siempre había gallos y gallinas, así que siempre trato de ponerlos en las serigrafías que hago”, aclaró el artista, quien viene de la escuela de Rafael Tufiño, a quien llamó “su gran inspiración”.

Con esta pieza, Matos espera que el público reciba su mensaje, que es promover la esencia de la celebración, ya que, antes de ser un evento cultural multitudinario conocido a nivel mundial, estas fiestas evocaban el aspecto religioso de la comunidad sanjuanera.

“Mi interés es recordar esos 55 años de historia y que la religiosidad no se pierda, porque es un elemento fundamental de las Fiestas de la Calle San Sebastián. Por eso, tiene el elemento del santo, porque la calle lleva su nombre y se busca resaltar ese aspecto de las fiestas”, recalcó el artista, quien anhela que su pieza sea del agrado del público.

“No sé cómo la gente lo recibirá, pero, a mí, lo que más me llena es que a la gente le guste. Los comentarios positivos de la gente son un reconocimiento y uno lo aprecia mucho”, expresó, al decir que aspira, como proyecto futuro, crear un porfolio y hacer un mosaico de las Fiestas de la Calle San Sebastián a gran escala en el Viejo San Juan.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.