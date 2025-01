En la ecuación para unas Fiestas de la Calle San Sebastián ideales no pueden faltar la bomba, los cabezudos, las comparsas, la música y las actividades religiosas y culturales, para el disfrute de toda la familia. A estos elementos siempre debe añadirse una buena organización, que contemple la seguridad y un fácil acceso al Viejo San Juan, para que el tercer fin de semana de enero sirva como punto final de la época navideña y el inicio oficial de un nuevo año.

La primera dama de San Juan, Maritere González, señaló que el lema de las Fiestas de la Calle San Sebastián es “55 años de Historia y Tradición” y, teniendo esta frase muy presente, se ha trabajado para que la celebración, que se extiende desde hoy 16 al 19 de enero, esté llena de actividades culturales y momentos solemnes para toda la familia.

“Nos sentimos muy orgullosos de nuestra cultura, nuestras tradiciones y de presentar las diversas formas de expresión artística en un evento que muestra todo lo que podemos ofrecer. Estamos honrando una historia de 55 años de una gran festividad, y es para nosotros un orgullo poder hacerlo desde el Municipio de San Juan”, dijo González.

Como presidenta del Comité Organizador de las Fiestas de la Calle San Sebastián, González destacó que su compromiso con esta celebración está atado al gran respeto que siente por la cultura, las tradiciones y la historia del país, las cuales se ven reflejadas en la manera en la que la gente disfruta de las diversas actividades. Por eso, el itinerario incluye presentaciones de artistas contemporáneos, concursos de trovadores, comparsas, obras teatrales, talleres de arte para niños, exhibiciones de artesanos, una gran oferta gastronómica e incluso el componente religioso, que permite remontarse al inicio de esta festividad.

“Además de los espectáculos, la comida y la música a las que la gente está acostumbrada a recibir cuando llegan a la fiesta, también estamos integrando novedades. Todos los años nos esmeramos por traer elementos que sean para el deleite de todos los sectores, desde los niños hasta los más adultos. Este año, estamos trabajando no solamente con la parte de los espectáculos artísticos, en la que tenemos grandes sorpresas que la gente va a disfrutar muchísimo, sino también con la parte religiosa. Como sabemos, las fiestas comenzaron como un evento religioso. Poco a poco, se fueron incorporando otros elementos que, hoy, son lo que conocemos como las ‘Fiestas en la Calle’”, expresó.

González reiteró que tanto ella como su esposo, el alcalde del Municipio de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, se han propuesto, en los últimos cuatro años, retomar esa parte religiosa a través de las procesiones y misas que resaltan la figura de San Sebastián en la religión católica.

“Me encanta la idea de aportar, de buscar cosas que la gente sienta que puede disfrutar, que puede hacer. Creo que ponerle empeño a esto ha sido una oportunidad; un privilegio para mí y para mi esposo”, añadió.

Un esfuerzo de pueblo

Como se ha visto a través de los años, las Fiestas de la Calle San Sebastián no solo son de interés para los puertorriqueños que viven en la isla, sino que también atraen a los que residen en la diáspora y a miles de turistas que disfrutan de ellas. Durante los días de celebración, llegarán cinco cruceros al puerto de San Juan, sumándose a los turistas que llegan por avión.

Es por estas circunstancias que se toma casi un año de organización para garantizar que el evento sea accesible y seguro para quienes deseen llegar hasta San Juan para disfrutar de las múltiples actividades, lo que se convierte en una oportunidad para el turismo, tanto local como internacional.

La primera dama de San Juan destacó que, cada año, el Comité Organizador busca nuevas formas de educar a las personas sobre la cultura puertorriqueña, esforzándose por hacer de este evento uno de calidad mundial, del cual puedan disfrutar personas de diversas edades e intereses.

González aseguró que colaborar en la organización de un evento tan significativo y tan icónico como las Fiestas de la Calle San Sebastián le llena de mucho orgullo.

“Me gusta el arte, la cultura y, ciertamente, es unas de las áreas en las que me estoy enfocando más. Me encanta la parte social y siempre estaré haciendo cosas en ese sentido, pero la parte que tiene que ver con el arte y la cultura es algo que me ha apasionado desde jovencita, ya que mi mamá fue maestra de música y de arte, y mi papá también fue profesor. ¿Qué mejor que utilizar este medio para poner en práctica lo que conozco y seguir haciendo cosas lindas para Puerto Rico y para San Juan?”, destacó.

Además, González exhortó al público a informarse sobre las actividades y los esfuerzos de transportación y seguridad de este fin de semana, para que puedan aprovechar al máximo la experiencia.

