Si alguien puede dar fe del prestigio que goza el Museo de Arte de Ponce a nivel internacional, es su nueva directora ejecutiva, Deborah L. Roldán, quien asumió esta importante encomienda con un cúmulo de experiencias, entre las que se cuentan la dirección de curaduría del Museum of Fine Arts de Houston, Texas, así como la curaduría y coordinación de exhibiciones para el Museo del Prado en Madrid y Museo Picasso, de Málaga.

“Llevo toda mi vida adulta trabajando en el mundo del arte y de los museos, y el Museo de Arte de Ponce es conocido a nivel internacional por la importancia de su colección. Es un museo único. Lo que hacemos, entonces, es ampliar ese conocimiento entre el público”, explicó Roldán, quien, al hablar, proyecta ese mismo entusiasmo que asegura encontró en el equipo humano del museo.

“Ha sido emocionante porque el museo cuenta con un personal apasionado que lo conoce muy bien y que ya quiere que comience la reconstrucción de cara a su reapertura. Tener esta meta me anima mucho porque Puerto Rico merece tener este museo abierto; aunque, como bien dice María Luisa Ferré Rangel, presidenta de la Junta de Síndicos del Museo, el museo siempre ha estado abierto. Nos hemos mantenido ofreciendo talleres para niños y adultos; el laboratorio de conservación ha seguido operando y están las exposiciones itinerantes que han llevado la colección del Museo de Arte de Ponce a distintas partes del mundo”, detalló.

En ese sentido, subrayó el valor múltiple del acervo del museo ponceño. “La colección de don Luis A. Ferré es única en el mundo. Son obras de gran valor por su calidad e importancia. Cuando veo la colección, me quedo impresionada por el buen ojo que tuvo al seleccionar cada pieza. Es una colección que le tomó décadas construir y son obras representativas de esas escuelas de arte a las que pertenecen”.

Roldán adelantó que, luego de haber pasado por todo el proceso de diseño e identificación de contratistas, la proyección es que las obras comiencen en la primavera de 2025 en ruta a reconstruir la estructura original del museo, que sufriera daños considerables durante los terremotos en el área sur en 2020, así como a erigir dos espacios nuevos que cumplirán con doble finalidad.

“Se van a añadir dos alas, una a cada lado del museo, que van a permitir enseñar más obras de la colección, a la vez que sirven de apoyo para el edificio original”, explicó.

Y mientras esto sucede, la colección del museo emprende un nuevo viaje. Se trata de la exposición itinerante de The Sense of Beauty, que recorre seis siglos de pintura a través de 60 piezas de la colección del Museo de Arte de Ponce y que incluirá a Flaming June.

“La curadora Iraida Rodríguez Negrón ha organizado una itinerancia, un trabajo impresionante de exposiciones que enseñan lo que ofrece al mundo el Museo de Arte de Ponce”, afirmó.

Este recorrido de tres años de duración por museos de Estados Unidos comenzará en febrero de 2025 en Meadows Museum, en Dallas, Texas, para luego trasladarse a Brigham Young University Museum of Art, en Provo, Utah; Oklahoma City Museum of Art; Wadsworth Atheneum Museum of Art, en Hartford, Connecticut; y Cincinnati Art Museum, en Cincinnati, Ohio.

El 13 de diciembre, el museo se encamina a celebrar su gala de recaudación número 40. ¿Por qué es tan importante formar parte de esta?

“Podremos tener apoyo del Gobierno, pero una institución sin fines de lucro tiene que buscar apoyo de otras maneras, y la gala nos permite alcanzar al público. Llegamos al público y, al mismo tiempo, es la oportunidad de que el público sea parte del museo de manera activa”, concluyó Roldán.