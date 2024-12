Para el banquero y empresario Richard L. Carrión Jr., conversar sobre la Gala del Museo de Arte de Ponce significa dar tanto continuidad al compromiso que su padre ha tenido con esta institución como haber encontrado su propio espacio en esta importante misión y así dejar un legado de aprecio por la cultura puertorriqueña a sus hijos.

“La Gala del Museo de Arte de Ponce me trae recuerdos de cuando me criaba. Veía a mi papá y a su esposa Conxita con ese entusiasmo y compromiso por la gala. Para entonces, vivía en Estados Unidos y cuando venía a Puerto Rico a pasar las Navidades, la gala era parte de esa tradición. Luego, en 2011, me uno por primera vez al Comité de la Gala y mi primer año como presidente fue en 2017, precisamente el año del huracán María. Fue un momento crucial tomar la decisión de seguir adelante. Hicimos un evento especial de recaudación en Nueva York que fue muy exitoso y, entonces, celebramos la gala en mahones. En todo esto, lo importante fue mantener la actitud de que las cosas pueden mejorar”, aseveró Carrión Jr.

“Para mí, es un motivo de orgullo saber que Popular y mi familia habían dado de su tiempo para hacer crecer la gala hasta lo que es al momento de hoy, por lo que sentí que debía formar parte activa de esa historia”, expresó.

Para Carrión Jr., el fundamento del éxito del evento reside en el trabajo en equipo.

“Siempre es bueno contar con un buen equipo y el Comité Organizador de la Gala siempre se ha rodeado de gente buena; además, contamos con los pasados presidentes que siguen apoyando. El levantamiento de fondos es muy importante; es necesario para que la operación del museo siga corriendo. Es un trabajo que puede resultar duro, por lo que este objetivo —el museo— tiene que ser parte de uno. Me gusta llevar el mensaje de que no solo es la fiesta; es lo que está detrás de este evento. Por eso hago énfasis en la labor del museo, en el aspecto de la educación a la comunidad, en el valor de la historia del museo y de las obras, y en la importancia de que futuras generaciones puedan disfrutar de todo lo que el museo ofrece”, detalló.

Estos años como parte de la Gala del Museo de Arte de Ponce han llevado a Richard Carrión Jr. a vivir experiencias que atesora con emoción.

“Cuando Flaming June, pieza icónica del museo, se exhibió en el Metropolitan Museum of Art, fue colocada junto a otro cuadro de Sir Frederic Leighton que forma parte de la colección del Met. Era la primera vez que estas obras se reencontraban desde que salieron del taller del artista en Londres, a finales del siglo XIX. Poder observarlas una al lado de la otra fue una experiencia impactante. De igual modo, para esa exhibición, el museo le prestó al Met tres cuadros de Sir Edward Burne-Jones y resulta que el Met solo cuenta con una pieza de este artista en su colección. Eso te habla de la importancia y del valor del Museo de Arte de Ponce”, explicó.

De igual modo, el empresario compartió su entusiasmo por la próxima edición de la Gala del Museo de Arte de Ponce, que lleva por nombre “Bold and Rebellious”.

“Nos vamos a transportar a los eighties. Va a ser interesante. La gente está entusiasmada y estamos viendo muy buenos números en cuanto a la venta de taquillas. Inventarnos estos temas funciona; la gente disfruta y se pone creativa. Yo estoy viendo qué me voy a poner de los 80. Siempre trato de ir clásico, pero este año quiero inventarme algo para estar a tono con el tema. Mi esposa, Caroline, ya tiene algo en mente, pero le gusta sorprenderme. Ella disfruta de involucrarse con los temas de la gala”, indicó.

Carrión Jr. percibe cómo, en la sociedad puertorriqueña, se ha fortalecido la importancia de apoyar el Museo de Arte de Ponce.

“Definitivamente, tanto la Junta del Museo como el Comité Organizador de la Gala han hecho tremendo trabajo llevando ese mensaje. Estamos en un momento importante, porque no solo necesitamos la gala para apoyar la operación del museo, sino también para avanzar su reconstrucción después de los terremotos. Sabemos que cuando el museo reabra va a ser un evento único, histórico”, expresó.

En ese sentido, el experto en banca virtual afirma su compromiso con el Museo de Arte de Ponce.

“Para mí, es un honor formar parte de este esfuerzo y, en los años que me quedan por delante, seguiré apoyando al Museo de Arte de Ponce. Como padre de dos niñas y un niño, siento que es importante que mis hijos aprendan de su historia y qué más bonito que tener un museo que hable de nuestra cultura, de nuestros artistas, de nuestra historia. Creo que ese sentido de que mis hijos puedan disfrutar del museo en el futuro me ha servido de motivación adicional. El Museo de Arte de Ponce es parte de la historia de Puerto Rico y queremos que lo continúe siendo”, manifestó.