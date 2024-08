La industria hospitalaria viene enfrentando múltiples retos para servir al cuidado médico del país. Sin embargo, han sido las consolidaciones entre grupos médicos las que han mantenido a flote a este sector, que se compone de 69 instituciones hospitalarias y, aproximadamente, 9,900 camas disponibles para atender a los pacientes en la isla.

“Las adquisiciones de hospitales han venido pasando ya hace mucho tiempo, lo cual presupone una consolidación de hospitales a través de una serie de grupos. Esto ha ayudado grandemente a la escala de servicios que se dan, al progreso de poder comprar efectivamente y a tener negociaciones más efectivas con los planes médicos. Así que ha servido de gran ayuda”, expresó el licenciado Jaime Plá, presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.

De hecho, Plá reconoció que, de no haber sido por estos grupos médicos, muchos hospitales habrían desaparecido.

“En Puerto Rico ya no quedan la cantidad de hospitales que estaban por su cuenta, como los que había antes. Eso ha tenido el efecto de poder agrupar una cantidad de hospitales que no estábamos pensando que iba a suceder tan rápido, pero ha sucedido. Creo que hay hospitales que no hubieran podido sobrevivir solos, así que esto ha tenido un beneficio desde ese punto de vista también”, sostuvo.

Según el presidente ejecutivo de la organización, que agrupa a la mayoría de los hospitales del país, uno de los principales escollos que ha tenido la industria ha sido el financiamiento de la salud en Puerto Rico. “Puerto Rico depende casi en un 70 % de fondos que provienen del gobierno federal, ya sea a través de Medicare o Medicaid, y esos fondos no representan el 100 % del reembolso que los hospitales pudieran tener”, dijo.

“El gobierno federal y la oficina de CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) de Estados Unidos esperan que Puerto Rico cumpla con las mismas garantías de calidad y servicio que cumplen los hospitales de allá, pero con la mitad del dinero. Uno de los retos grandes es lograr que a Puerto Rico se le trate con la misma igualdad con la que tratan a los hospitales de Estados Unidos”, subrayó Plá.

Por otro lado, y no menos importante, explicó que la industria de hospitales también batalla contra la falta de personal médico y técnico suficiente para brindar servicios en la isla, debido al éxodo de médicos y otros profesionales de la salud.

“Un gran reto es que nuestra facultad médica tenga los suficientes médicos de calidad y diversidad para atender las emergencias y los casos electivos que llegan a los hospitales. Hay entre 50 profesionales y técnicos como, por ejemplo, enfermeras, terapistas físicos y respiratorios, y farmacéuticos, entre otro personal, que laboran en los hospitales todos los días”, mencionó Plá.

De hecho, la escasez de médicos trae consigo un aumento en la cantidad de pacientes que visitan las salas de emergencias, lo que, en muchas ocasiones, sobrecarga a las instituciones hospitalarias.

“[La escasez de médicos] en los hospitales no se nota tanto como se nota a nivel ambulatorio, donde los pacientes tienen, a veces, que esperar una cantidad de meses indeterminada para lograr una cita. Esa es una de las razones por las que las salas de emergencias se llenan de pacientes, porque, si no consiguen una cita con el médico y tienen una situación, van a los hospitales para ser atendidos”, explicó el licenciado, quien, a su vez, destacó como tercer gran reto la histórica situación entre los proveedores y los planes médicos.

Importancia y visión de la industria

Según el licenciado Plá, poder contar con todas las instituciones hospitalarias posibles es vital para la salud del país, ya que los hospitales son responsables de atender “al 100 % de los pacientes que tienen una situación aguda, ya sea de carácter físico o emocional”.

Ante los retos que enfrentan, el funcionario cifró sus esperanzas en las residencias médicas y al auge que ha cobrado la telemedicina desde la pandemia del COVID-19.

“El futuro de los hospitales y de la salud se encuentra en una etapa de revisión. Creo que van a suceder diferentes eventos que van a poder definir mejor los servicios hospitalarios, cuáles son los servicios que se van a poder seguir dando dentro del hospital y cuáles se podrán dar fuera”, explicó.

“Vamos a tener un proceso de definición mucho mejor, con algunas de las cosas que se están haciendo en las residencias médicas por medio de becas, de un aumento en la cantidad de puestos que hay en las residencias, y aumentando las especialidades en las residencias. Si nos funciona, probablemente, vamos a poder tener más médicos disponibles”, señaló Plá, quien aclaró que el efecto de las residencias médicas en el sistema de salud tomará algún tiempo.

“No es un proceso sencillo porque las agencias acreditadoras requieren mucho para poder establecer una residencia y, normalmente, esto toma entre cuatro y siete años. La medida de tener más residentes, tener nuevas residencias, de ofrecerle una cantidad de dinero adicional al residente y convertir eso en una beca para que luego la pague, quedándose en Puerto Rico, son de las actividades que van a ayudar a que tengamos más médicos”, señaló.

En cuanto a la telemedicina, el licenciado Plá espera seguir contando con este servicio porque, “al médico, hay que reembolsarle, de alguna manera, para que pueda atender una cantidad de pacientes mayor, dado que no tenemos suficientes médicos”.

No obstante, el presidente ejecutivo afirmó que todos estos esfuerzos de la industria hospitalaria van de la mano con que las personas tomen en serio el cuidado de su salud.

“Yo creo que, poco a poco, se van a ir viendo los servicios de salud nuevamente y me gustaría pensar que, en el futuro, le daremos un énfasis a la prevención. Creo que eso es lo que va a poder resolver el problema de la cantidad de pacientes con situaciones crónicas que tenemos en Puerto Rico”, puntualizó Plá.

Tres recomendaciones clave para que los pacientes puedan obtener el mejor servicio hospitalario:

1. Prevención y cuidado de la salud

Lo primero que el paciente debe hacer es cuidarse bien. La prevención y el cuidado de la salud es muy importante.

2. Buscar asistencia de su médico

De manera inicial, el paciente debe tratar de conseguir a su médico de cabecera para determinar qué servicio es el que más le conviene y en qué momento.

3. Llevar al hospital la mayor cantidad de información posible

Toda la información que el paciente pueda llevar a la sala de emergencias debe tratar de proveerla: estudios recientes y el listado de medicamentos que utiliza, de manera que sea mucho más fácil poder hacer un diagnóstico.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.