Si estás por cumplir 65 años, o acabas de cumplirlos, es el momento de tomar decisiones importantes sobre el cuidado de tu salud que aporten a tu calidad de vida y bienestar. El primer paso es inscribirte a tiempo a la Parte B de Medicare para comenzar a recibir tus beneficios y evitar penalidades si te pasas del período de inscripción. El período para inscribirte comprende los tres meses antes de tu cumpleaños, el mes de tu cumpleaños y los tres meses después de tu cumpleaños. ¡No dejes pasar la fecha!

Triple-S quiere que celebres tus 65 años con un cuidado de salud completo, así que te brinda información importante que debes conocer.

¿Qué es Medicare?

Medicare es el programa de seguros de salud que el gobierno federal tiene para personas de 65 o más. También está disponible para personas más jóvenes con ciertas incapacidades y condiciones. Las cubiertas de Medicare están divididas en cuatro partes, identificadas con una letra: A, B, C y D.

Las partes A y B componen Medicare Original, mientras que la parte C la obtienes a través de un plan Medicare Advantage. La cubierta de farmacia también puede ser adquirida a través de un plan Medicare Advantage sin costo adicional o a través de planes que tengan cubiertas de medicamentos acreditables, como un plan de Parte D (PDP, en inglés); sin embargo, estos pueden tener un costo de prima mensual además de la prima de la Parte B de Medicare.

Asegúrate de tener un cuidado de salud completo

Para una cobertura más completa debes considerar un plan Medicare Advantage o Parte C. Al escoger un plan Medicare Advantage disfrutarás de todos los beneficios de Medicare Original y beneficios adicionales que te ofrecen ahorros en medicamentos, visitas a especialistas, entre otros como cubierta dental, artículos OTC, dinero en tu ComboCard, cubierta de visión, aparatos auditivos, equipo médico duradero, cuidado de salud en el hogar, y programas de salud y bienestar.

Para escoger un plan Medicare Advantage es importante que consideres lo siguiente:

Cubierta - Conoce los beneficios aprobados en la cubierta y asegúrate de que atienden tus necesidades de salud.

Médicos y hospitales - Verifica que los médicos y hospitales que visitas están contratados bajo la red de proveedores. Valida los beneficios fuera de la red y la necesidad de referidos.

Medicamentos recetados - Asegúrate de que el plan cubre los medicamentos que tomas, especialmente los de mantenimiento. Conoce las reglas de cubierta.

Triple-S Advantage, tu opción en Medicare Advantage

Al escoger un plan Medicare Advantage con Triple-S te aseguras de contar con un plan que te permite tener ahorros en tu salud junto con beneficios innovadores que tienen un impacto en tu bienestar. Con este enfoque, Triple-S Advantage te ofrece beneficios como aportación en una tarjeta prepagada para hacer tus compras y pagos que incluyen el pago de la limpieza de tu hogar por un profesional, la compra de purificadores de aire y plantas eléctricas. Además, cuenta con una red doce mil proveedores, y servicios y aplicaciones móviles para hacerte la vida más fácil. A través de la aplicación Triple-S en casa, te lleva tus medicamentos y artículos OTC a donde quieras, sin costo de entrega. Mientras que con la aplicación Mi Triple-S puedes tener a la mano toda tu información clínica. De esta forma, nos aseguramos de que siempre tengas acceso a tus medicamentos y tu salud.

Este es el momento tomar la decisión que impactará positivamente el resto de tu vida. Llama al equipo de expertos en Medicare de Triple-S, dedicados a orientarte, registrarte y a guiarte en cada paso, en horario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., y sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. al 787-749-1152. También puedes visitar sssadvantage.com para más información.

En Triple-S y su red de más de doce mil proveedores están comprometidos en brindarte esa experiencia única que mereces en tu cuidado y servicios de salud.

*Beneficios varían por cubierta. El beneficio de la ComboCard es parte de un beneficio suplementario para personas con condiciones crónicas. Debe ser elegible para tener acceso.

Triple S Advantage es una Organización de Cuidado Coordinado (HMO, en inglés) con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple-S Advantage, Inc. depende de la renovación de contrato. Triple-S Advantage, Inc. es un concesionario independiente de BlueCross BlueShield Association.

