La compañía líder en salud y bienestar Humana Inc., anunció recientemente que, por primera vez, Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc. han alcanzado la máxima calificación de calidad posible otorgada por parte de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), por su plan Medicare Advantage HMO, el cual cubre, aproximadamente, 37,000 afiliados en Puerto Rico.

La ya significativa designación de 4.5 estrellas del plan se actualizó a 5 estrellas como resultado del reciente recálculo de CMS de sus calificaciones a los planes Medicare Advantage 2024. Con esta adición, Humana tiene, ahora, cinco contratos en la nación con una calificación de 5 estrellas para el 2024, lo cual refleja el compromiso fuerte con el cuidado de alta calidad, resultados clínicos centrados en el paciente y un servicio al cliente confiable.

“Es un tremendo honor para Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc. recibir una calificación de 5 estrellas, ya que estamos constantemente enfocados en la salud de nuestros afiliados, al igual que de las comunidades puertorriqueñas que servimos”, expresó Luis A. Torres Olivera, presidente de Humana Medicare–Puerto Rico. “Proveer cuidado de calidad significa priorizar y abordar las necesidades individuales y cambiantes de nuestros afiliados. Estamos agradecidos por todos nuestros empleados dedicados, al igual que por nuestras alianzas con médicos y clínicos locales, quienes comparten el objetivo común de ayudar a mejorar la salud y el bienestar de nuestros afiliados”.

Sobre la inscripción a Medicare Advantage

El periodo anual de afiliación (AEP, por sus siglas en inglés) para el plan Medicare Advantage y medicamentos recetados comienza el 15 de octubre y continúa hasta el 7 de diciembre. Durante este periodo de matrícula, las personas elegibles para Medicare podrán elegir planes de Medicare Advantage y medicamentos recetados para el próximo año, con una cobertura que entra en vigor el 1 de enero.

Las personas elegibles para Medicare podrán hacer únicamente una elección para inscribirse en un plan ofrecido por una organización de Medicare Advantage con una calificación de 5 estrellas durante el año en el cual ese plan tiene una calificación de 5 estrellas en rendimiento general, siempre y cuando el individuo cumpla con los otros requisitos para inscribirse en ese plan. Esta elección especial de 5 estrellas está disponible desde el 8 de diciembre hasta el 30 de noviembre del año siguiente.

Para más información sobre los ofrecimientos de Humana en el 2024, visita Humana.com/Medicare o llama gratis al 1-800-349-0140 (TTY: 711). Agentes de ventas autorizados están actualmente disponibles de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. hora local, lunes a viernes, y estarán disponibles los siete días de la semana desde octubre hasta marzo.

Sobre las calificaciones de CMS

El sistema de calificación de CMS mide la excelencia de los planes de Medicare a nivel nacional cada año. Un plan puede recibir una calificación entre una y cinco estrellas, con cinco estrellas, representando la calificación más alta. CMS utiliza información de las encuestas de satisfacción de los afiliados, los planes de salud y los proveedores de atención médica para asignar calificaciones generales con estrellas a los planes. El sistema de calificación utiliza más de 40 medidas diferentes de calidad en nueve categorías, incluyendo:

Mantenerse saludable: exámenes, pruebas y vacunas

Manejo de condiciones crónicas (a largo plazo)

Experiencia de los afiliados con el plan de salud

Quejas y cambios en el desempeño del plan de salud

Servicio al cliente del plan de salud

Servicio al cliente del plan de medicamentos recetados

Quejas y cambios en el desempeño del plan de medicamentos recetados

Experiencia del afiliado con el plan de medicamentos recetados

Seguridad de los medicamentos y exactitud de los precios de los medicamentos

Información adicional sobre el sistema de calificación de CMS puede encontrarse en www.medicare.gov.

Sobre Humana

Humana Inc. se compromete a poner la salud en primer lugar –para nuestros compañeros de equipo, nuestros clientes y nuestra empresa. A través de nuestros servicios de seguros de Humana, y nuestros servicios de salud CenterWell, hacemos que sea más fácil para los millones de personas que servimos lograr su mejor salud –brindándole el cuidado y servicio que necesitan, cuando lo necesitan. Estos esfuerzos conducen a una mejor calidad de vida para personas con Medicare, Medicaid, familias, individuos, personal del servicio militar y comunidades en general. Conoce más sobre lo que ofrecemos en Humana.com y CenterWell.com.

Información adicional

Humana es una organización Medicare Advantage HMO con un contrato Medicare. La inscripción en cualquier plan de Humana depende de la renovación del contrato. Cada año, Medicare evalúa los planes a base de un sistema de calificación de 5 estrellas. Otros proveedores están disponibles en la red de Humana.

Colaboración de Humana Inc.