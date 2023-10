La salud de los beneficiarios de Medicare puede verse impactada por diversidad de factores. Algunos de estos son de índole social y otros son de acceso médico. Con estos aspectos en mente, MMM ha desarrollado beneficios que apoyan una vida saludable para adultos mayores de 65 años y/o discapacitados. Este ecosistema de salud apoya la salud de una manera integrada, única en la isla.

MMM Multiclínica: las catorce clínicas a través de la isla rompen la barrera de acceso a especialistas. Con 125 especialistas y sobre 100 mil visitas en lo que va de año, los afiliados tienen tiempos de espera para citas más cortos y un tiempo en sala reducido. Además, las visitas tienen un copago de $0.

Unidad Dorada: un piso de servicio hospitalario exclusivo disponible en varios hospitales. Unidad Dorada, con 8,000 hospitalizaciones en el 2023, ofrece una experiencia de cuidado integrado para el afiliado durante su hospitalización. Igualmente, al regresar a su hogar, expertos de MMM darán seguimiento a la salud del afiliado.

OTC a Tu Puerta: es otro beneficio muy importante, con un catálogo extenso de productos que ordenas a través de aplicación móvil de MMM o por teléfono y te llevamos los productos a la puerta de tu casa. El afiliado no tiene que salir de su casa. Con OTC a Tu Puerta, este año se han entregado 632 mil órdenes en la mano de sus afiliados. Eso es conveniencia y salud.

Los afiliados de MMM pueden sentirse tranquilos de que cuentan con beneficios que atienden sus necesidades médicas y mejoran su salud. En MMM, Caminamos Juntos.

Sobre MMM Healthcare, LLC.

MMM Healthcare, LLC., (MMM) es el plan líder y pionero en Puerto Rico en el mercado Medicare Advantage.

A nivel de la nación, MMM está entre los primeros diez planes Medicare Advantage según el total de la membresía.

Con un enfoque en la prevención y el bienestar de la población beneficiaria de Medicare y Medicaid, MMM ha transformado la experiencia de los pacientes con la implementación de programas especializados que abarcan el cuidado coordinado para la salud física y mental.

Con una red de más de 10,000 proveedores de servicios de salud y más de doce oficinas a través de la isla, MMM ha sido objeto de múltiples reconocimientos a nivel estatal y federal.

Para más información, accede a www.mmmpr.com. MMM Healthcare, LLC., cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. MMM Healthcare, LLC., complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

