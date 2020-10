Mover la economía es el escenario actual con la reapertura de diversos tipos de empresas. Sin embargo, según el Task Force Médico, si se identifica que la apertura de algún sector o el paso a una fase ha ocasionado un aumento notable en el riesgo de infección o en el momento en que los servicios de salud se aproximen a un límite de capacidad, será necesario detener o retrasar el plan de reapertura, o podría requerirse un nuevo período de confinamiento hasta que vuelvan a cumplirse con los requerimientos de la Etapa 2. A tales efectos, lo primero que debes saber es que los lugares que están abiertos tienen que cumplir con la Orden Ejecutiva que establece las medidas de seguridad para los empleados y los clientes. En este suplemento, te presentamos muchos de los lugares que, al cierre de esta edición, ya puedes visitar para hacer tus compras o recibir servicios, con consejos que te ayudarán a protegerte. Notarás que al final de cada página de esta sección hay recomendaciones que debes seguir siempre en cada uno de ellos.

Porque el uso de los guantes sigue siendo un tema de duda, debes saber que no es necesario. Sin embargo, si con ellos te sientes más seguro, úsalos. Lo que sí debes tener presente es que no importa si los usas o no, evita tocarte la cara sin antes haberte lavado las manos.

A partir de las actividades comienzan las categorías. Cada una incluye la sección qué puedes hacer para protegerte

1. Categoría - Actividades recreativas y deportivas al aire libre

Así te debes proteger

La más reciente orden ejecutiva permite, dentro del toque de queda, llevar a cabo actividades físicas al aire libre, con el uso de mascarillas y permaneciendo, al menos seis pies de distancia entre cada individuo y tomando las medidas de precaución para salvaguardar la salud colectiva.

¿Qué actividades físicas al aire libre se pueden realizar?

Caminar, trotar, correr bicicleta y pasear con los niños o las mascotas.

Se permitirá el uso de las playas, reservas y campos de golf estrictamente para hacer deportes de forma profesional o recreativa (corredores, caminantes, ciclistas, surfistas, deportistas de vela y remo y golfistas) con el uso de mascarillas. En los campos de golf no estará permitida la utilización de casas clubes para fines de socialización o agrupamiento. Los balnearios y las playas no estarán abiertos para bañistas con el propósito de tomar sol, socialización ni agrupamiento. Las pistas atléticas y los gimnasios también permanecerán cerrados.

¿Qué puedes hacer para protegerte?

No olvides usar tu mascarilla en todo momento. En la medida que el ejercicio lo permita, deberá utilizar mascarillas, bufandas o pañuelos para protegerse el área de la boca y la nariz, según recomendado.

Mantén la distancia recomendada de 6 pies.

De ejercitarte al mismo ritmo con otra persona, deberán posicionarse diagonalmente, de manera que no quede uno directamente frente a otro.

Desinfecta tus manos una vez finalices la actividad.

Lleva una toalla para secarte el sudor y evitar tocarse la cara.

Recuerda lavar tus manos tan pronto llegues a tu casa, quitarte la ropa de ejercicio y tomar un baño.

2. Categoría - Agencias de viaje

Así te debes proteger

Podrán operar mediante cita previa, cumpliendo con las medidas de seguridad para sus empleados y los clientes, mediante el uso obligatorio de mascarilla, lavado frecuente de manos y respetando el distanciamiento social y evitando la conglomeración de personas, entre otras medidas, como la colocación de desinfectantes de manos en áreas designadas.

Deberán asegurarse de no exceder la ocupación máxima equivalente al 50 % de la capacidad establecida en el código de edificación vigente en Puerto Rico.

¿Qué puedes hacer para protegerte?

Llama, comunícate por correo electrónico o por cualquier otro medio establecido por el negocio para sacar una cita. Como suelen ser oficinas o espacios de servicio pequeños, pregunta cuántos clientes serán atendidos al momento de tu cita.

Llega justo antes de la cita. Recuerda llevar tu mascarilla en todo momento.

Desinfecta tus manos al entrar al local, al firmar documentos o realizar algún pago, no importa si es en efectivo, tarjeta de débito/crédito o cheque.

Evita aglomerarte en áreas donde haya otros clientes o empleados. Mantén la distancia de 6 pies con otras personas.

Desinfecta tus manos al salir del local.

Recuerda lavar tus manos tan pronto llegues a tu casa.

3. Categoría - Barberías y salones de belleza

Así te debes proteger

Estos podrán operar mediante cita previa y no podrá haber personas en las salas de espera. Los empleados deberán usar mascarilla, lavarse las manos frecuentemente y también se deberá respetar el distanciamiento social entre las estaciones de trabajo. La orden ejecutiva establece que el dueño, encargado, administrador o persona designada será la responsable de desinfectar los artículos de belleza que utilizará con el cliente antes de prestar el servicio.

Se debe recordar que el mayor riesgo en este segmento principalmente a través del contacto cercano de persona a persona con personas infectadas y, en menor grado, entrar en contacto con sillas de salón y herramientas que podrían tener partículas de virus.

Aunque los CDC no abordan medidas específicas para este tipo de negocio, un grupo de profesionales de la industria de la belleza local, autodenominado como PSWs COVID-19 Beauty Task Force, anunció la elaboración de un documento llamado “Guía de Control y Protección de Exposición a COVID-19 para los Trabajadores de Servicio Personal (PSWs)”, el cual fue elaborado con protocolos encaminados a prestar y recibir servicios libres de riesgo de contraer COVID-19 en salones de belleza, barberías, salones de manicura y pedicura, centros de estética y spa, entre otros. Este fue elaborado, tomando en cuenta las recomendaciones del Departamento de Salud de Puerto Rico, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y los CDC. De otra parte, entidades nacionales, como la Asociación Americana de Higiene Industrial (AIHA, por sus siglas en inglés) han brindado una guía detallada para los salones de belleza y uñas, que incluye reducir el número de clientes que están en la tienda en cualquier momento, limitando la interacción cara a cara. al pararse detrás del cliente en todo momento y usar un protector facial o una máscara, así como practicar el lavado y la desinfección de manos en todo momento.

¿Qué puedes hacer para protegerte?

Llama, comunícate por correo electrónico o por cualquier otro medio establecido por el negocio para verificar sus reglas de operación y sacar una cita.

Espera en tu vehículo a ser llamado para tu turno y usa tu mascarilla siempre.

Desinfecta tus manos al cambiarte de silla o estación de trabajo (por ejemplo, de la silla de lavado de cabeza a la silla del estilista) y luego de realizar algún pago, no importa si es en efectivo, tarjeta de débito/crédito o cheque.

Evita aglomerarte en el área de recepción si hay otro cliente esperando para pagar. Mantén la distancia de 6 pies del personal que no esté ofreciéndote servicio y de otros clientes.

Usa desinfectante de manos al salir del local.

Recuerda lavar tus manos tan pronto llegues a tu casa.

4. Categoría - Centros comerciales formato abierto

Así te debes proteger

Estos podrán abrir sus puertas al público en general desde el 8 de junio, cumpliendo con las medidas de seguridad para sus empleados y los clientes, mediante el uso obligatorio de mascarilla, lavado frecuente de manos y respetando el distanciamiento social, entre otras medidas, como la colocación de desinfectantes de manos en áreas designadas.

Deberán asegurarse de no exceder la ocupación máxima equivalente al 50 % de la capacidad establecida en el código de edificación vigente en Puerto Rico y todos los comercios que abran deberán haber sometido al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos la autocertificación requerida en la Orden Ejecutiva.

¿Qué puedes hacer para protegerte?

Al igual que en los centros comerciales de formato abierto, si tienes dudas sobre las reglas de operación, llama a los números designados o accede a sus páginas web o redes sociales.

Usa tu mascarilla siempre y lleva guantes desechables, si te hace sentir más seguro o los requieren en algún local.

Desinfecta tus manos cada cierto tiempo (ya sea lavándotelas con agua y jabón o usando gel desinfectante) y luego de realizar algún pago, no importa si es en efectivo, tarjeta de débito/crédito o cheque.

Lleva tus propias bolsas reusables para empacar la mercancía o empácala tú mismo.

Mantén la distancia de 6 pies con otros clientes y transita por las áreas designadas.

Desinfecta tus manos cuando abandones el centro comercial.

Recuerda lavar tus manos tan pronto llegues a tu casa.

5. Categoría - Centros comerciales formato cerrado

Así te debes proteger

Estos podrán abrir sus puertas al público en general desde el 1 de junio, cumpliendo con las medidas de seguridad para sus empleados y los clientes, mediante el uso obligatorio de mascarilla, lavado frecuente de manos y respetando el distanciamiento social.

Debido a que deberán asegurarse de no exceder la ocupación máxima equivalente al 50 % de la capacidad establecida en el código de edificación vigente en Puerto Rico y de que haya una persona cada 100 pies cuadrados, centros comerciales como Plaza Las Américas y Plaza del Caribe, ambos de las Empresas Fonalledas, han establecido un sistema de citas a través de la aplicación móvil PlazaAPP que permite hasta dos personas por reservación. Se le tomará la temperatura a cada visitante antes de entrar a los centros comerciales y todos deben caminar por la derecha. En los pisos hay pegatinas que indican la ruta. Hay dispensadores de desinfectantes en varios puntos del mall y letreros con información. El área de La Terraza solo tendrá capacidad para 300 personas.

Según publicó El Nuevo Día recientemente, el Mall of San Juan abriría con menos del 50% de sus tiendas operando, mientras que The Outlet 66 Mall instaló cámaras termales para tomar la temperatura de sus clientes en la entrada principal. Además, instaló dispensadores con desinfectante en varios puntos del mall; redujo la cantidad de asientos en el área de comida, y se les requerirá a todos los empleados utilizar mascarillas y tomar descansos exclusivos para lavarse las manos. Para asegurar el orden, instalaron rotulación en el piso para dirigir el tráfico y para fomentar el distanciamiento físico. Igualmente, no se permitirán grupos grandes de personas comprando juntas.Por su parte, San Patricio Plaza, en Guaynabo, reanudó sus operaciones sin contratiempos y, de acuerdo con información ofrecida a este diario por la administración de este centro comercial, ya opera a casi un 70 % de su capacidad, y esperan que, con las precauciones que tomen los inquilinos, los empleados y los visitantes, la experiencia sea lo más placentera posible.

Como parte de las medidas de protección adoptadas se encuentran: dispensador automático del boleto de estacionamiento, la toma de temperatura antes de entrar al interior del centro comercial, el uso de mascarillas en todo momento, la utilización de las puertas automáticas para evitar el contacto (tendrán empleados con guantes abriendo las puertas manuales), la instalación de estaciones de desinfectante de manos a través del centro comercial para el uso de los invitados, dirección del tráfico de personas dentro del mall (todos deben caminar a su derecha para promover el distanciamiento social y evitar el contacto frente a frente) y métodos de pago touchless, entre otras medidas que incluyen a empleados de mantenimiento limpiando las áreas de mayor contacto, como las escaleras eléctricas, los pasamanos, las puertas y los baños.

En ninguno de los casos se permitirá la apertura de las áreas de entretenimiento, como cines o áreas de juego, ni del valet parking.

¿Qué puedes hacer para protegerte?

Si tienes dudas sobre las reglas de operación de los centros comerciales, llama a los números designados o accede a sus páginas web o redes sociales.

Usa tu mascarilla siempre y lleva guantes desechables, si te hace sentir más seguro o los requieren en algún local.

Desinfecta tus manos cada cierto tiempo (ya sea lavándotelas con agua y jabón o usando gel desinfectante) y luego de realizar algún pago, no importa si es en efectivo, tarjeta de débito/crédito o cheque.

Lleva tus propias bolsas reusables para empacar la mercancía o empácala tú mismo.

Mantén la distancia de 6 pies con otros clientes y transita por las áreas designadas.

Desinfecta tus manos cuando abandones el centro comercial.

Recuerda lavar tus manos tan pronto llegues a tu casa.

6. Categoría - Colegios, escuelas y universidades

Así te debes proteger

Se continúa con la modalidad de cursos remotos, pero se autoriza la apertura de los laboratorios de práctica para que los estudiantes puedan completar sus programas universitarios, siempre y cuando se cumplan las medidas de seguridad y distanciamiento físico entre profesores y estudiantes.

También se autoriza la apertura parcial de los colegios privados de manera que los empleados

administrativos, su facultad docente y los consejeros que trabajarán en campamentos de verano virtuales puedan presentarse en las instalaciones con las debidas precauciones y medidas cautelares.

¿Qué puedes hacer para protegerte?

Llama, comunícate por correo electrónico o por cualquier otro medio establecido por el para conocer las normas de operación de la institución y los horarios en los que puedes asistir.

Recuerda llevar tu mascarilla en todo momento.

Desinfecta tus manos al entrar a la institución, al firmar documentos o realizar algún pago, no importa si es en efectivo, tarjeta de débito/crédito o cheque.

Evita aglomerarte en áreas donde haya otros estudiantes y profesores. Mantén la distancia de 6 pies con otras personas.

Desinfecta tus manos al salir de la institución.

Recuerda lavar tus manos tan pronto llegues a tu casa.

7. Categoría - Comercios de venta al detalle

Así te debes proteger

Aunque la Orden Ejecutiva continúa recomendando como método de compra preferencial las ventas en línea, brindado prioridad al modelo de entrega (delivery), o recogido (curbside pickup), estos negocios pueden operar desde el 26 de mayo, siguiendo las medidas de seguridad de uso de mascarillas, el lavado de manos frecuentemente y respetando el distanciamiento social.

En esta ocasión, establecimientos como ferreterías y negocios dedicados a la reparación de autos y venta de piezas ya pueden recibir público dentro de sus instalaciones, sin exceder la ocupación máxima equivalente al 50 % de la capacidad establecida en el código de edificación vigente en Puerto Rico.

Por su parte, en los comercios de ropa y calzado queda prohibido probarse las piezas en el local, salvo que sea para fines de entalle, una vez se haya realizado la compra. En ninguno de los casos se permitirá la reapertura de los negocios que no hayan sometido al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos la autocertificación requerida en esta Orden Ejecutiva.

¿Qué puedes hacer para protegerte?

Aunque el negocio no quede en un centro comercial, llama y verifica sus reglas de operación. Puede que algunos hayan establecido nuevas reglas para entrar al local que, de acuerdo con la página especializada LS Retail pueden incluir desde el uso de guantes dentro de la tienda, hasta reglas en la manera de circular por esta. Esta señala que una buena práctica sería proveer gel desinfectante y guantes desechables a sus clientes, para que se sientan más seguros.

Usa tu mascarilla siempre y guantes desechables, si te hace sentir más seguro.

Desinfecta tus manos cada cierto tiempo (ya sea lavándotelas si el local cuenta con un baño, o usando gel desinfectante) y luego de realizar algún pago, no importa si es en efectivo, tarjeta de débito/crédito o cheque.

Mantén la distancia de 6 pies con otros clientes.

Usa desinfectante de manos al salir del local.

Recuerda lavar tus manos tan pronto llegues a tu casa.

8. Categoría - Comercios de ventas al por mayor

Así te debes proteger

Reanudaron sus operaciones aquellos negocios que no habían estado previamente autorizados, cumpliendo con las medidas de seguridad para sus empleados y los clientes, mediante el uso obligatorio de mascarilla, lavado frecuente de manos y respetando el distanciamiento social, entre otras medidas, como la colocación de desinfectantes de manos en áreas designadas.

Deberán asegurarse de no exceder la ocupación máxima equivalente al 50 % de la capacidad establecida en el código de edificación vigente en Puerto Rico.

¿Qué puedes hacer para protegerte?

Al igual que en otros renglones de negocio, si tienes dudas sobre las reglas de operación, llama a los números designados o accede a sus páginas web o redes sociales.

Usa tu mascarilla siempre y lleva guantes desechables, si te hace sentir más seguro o los requieren en algún local.

Desinfecta tus manos cada cierto tiempo (ya sea lavándotelas con agua y jabón o usando gel desinfectante) y luego de realizar algún pago, no importa si es en efectivo, tarjeta de débito/crédito o cheque.

Pide que, de ser posible, te envíen la factura de tus compras por correo electrónico.

Mantén la distancia de 6 pies con otros clientes y transita por las áreas designadas.

Desinfecta tus manos cuando abandones el local.

Recuerda lavar tus manos tan pronto llegues a tu casa.

9. Categoría - Centros oficiales de inspección vehicular

Así te debes proteger

Deberán establecer un método de contacto, ya sea telefónico o por correo electrónico, para coordinar los servicios de inspección, pero sin estar abiertos al público en general. Se deberá evitar citar a varios clientes a la vez y seguir las medidas de seguridad generales, como el uso de la mascarilla.

¿Qué puedes hacer para protegerte?

Llama para sacar una cita para la inspección de tu vehículo.

Usa tu mascarilla siempre.

Mantén el distanciamiento social mientras esperas a ser atendido.

Desinfecta tus manos al realizar algún pago, no importa si es en efectivo, tarjeta de débito o crédito o cheque.

Usa desinfectante de manos al salir la oficina.

Recuerda lavar tus manos tan pronto llegues a tu casa.

10. Categoría - Concesionarios de venta de vehículos de motor (dealers)

Así te debes proteger

Podrán operar mediante cita previa, cumpliendo con las medidas de seguridad para sus empleados y los clientes, mediante el uso obligatorio de mascarilla, lavado frecuente de manos y respetando el distanciamiento social y evitando la conglomeración de personas, entre otras medidas, como la colocación de desinfectantes de manos en áreas designadas.

Deberán asegurarse de no exceder la ocupación máxima equivalente al 50 % de la capacidad establecida en el código de edificación vigente en Puerto Rico. No podrán operar si no han sometido al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos la autocertificación requerida en la Orden Ejecutiva.

¿Qué puedes hacer para protegerte?

Llama, comunícate por correo electrónico o por cualquier otro medio establecido por el negocio para sacar una cita.

Llega justo antes de tu cita. Recuerda llevar tu mascarilla en todo momento.

Desinfecta tus manos al entrar al local, al firmar documentos o realizar algún pago, no importa si es en efectivo, tarjeta de débito/crédito o cheque.

Evita aglomerarte en áreas donde haya otros clientes o empleados. Mantén la distancia de 6 pies con otras personas.

Desinfecta tus manos al salir del local.

Recuerda lavar tus manos tan pronto llegues a tu casa.

11. Categoría - Establecimientos dedicados al lavado y limpieza de vehículos (car wash)

Así te debes proteger

Estos negocios pueden operar siguiendo las medidas de protección dispuestas respecto al uso de mascarillas, evitando la conglomeración de personas y cumpliendo con el distanciamiento social.

¿Qué puedes hacer para protegerte?

Llama, comunícate por correo electrónico o por cualquier otro medio establecido por el negocio para verificar sus reglas de operación.

Espera en tu vehículo y usa tu mascarilla siempre.

Desinfecta tus manos luego de realizar algún pago, no importa si es en efectivo, tarjeta de débito/crédito o cheque.

Recuerda lavar tus manos tan pronto llegues a tu casa.

12. Categoría - Establecimientos del sector de informática

Así te debes proteger

Podrán operar mediante cita previa, cumpliendo con las medidas de seguridad para sus empleados y los clientes, mediante el uso obligatorio de mascarilla, lavado frecuente de manos y respetando el distanciamiento social y evitando la conglomeración de personas, entre otras medidas, como la colocación de desinfectantes de manos en áreas designadas.

Deberán asegurarse de no exceder la ocupación máxima equivalente al 50 % de la capacidad establecida en el código de edificación vigente en Puerto Rico.

¿Qué puedes hacer para protegerte?

Llama, comunícate por correo electrónico o por cualquier otro medio establecido por el negocio para sacar una cita. Como suelen ser oficinas o espacios de servicio pequeños, pregunta cuántos clientes serán atendidos al momento de tu cita.

Llega justo antes de la cita. Recuerda llevar tu mascarilla en todo momento.

Desinfecta tus manos al entrar al local, al firmar documentos o realizar algún pago, no importa si es en efectivo, tarjeta de débito/crédito o cheque.

Evita aglomerarte en áreas donde haya otros clientes o empleados. Mantén la distancia de 6 pies con otras personas.

Desinfecta tus manos al salir del local.

Recuerda lavar tus manos tan pronto llegues a tu casa.

13. Categoría - Industria hotelera

Así te debes proteger

Sin dudas, una de las industrias que se ha visto más impactadas por el COVID-19 es la del turismo.

De acuerdo con datos de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CRPR), para el mes de abril 2020, la ocupación hotelera fue de un 4.8%, lo cual concuerda con las proyecciones realizadas, luego de la declaración de la pandemia del COVID-19.

Actualmente, 97 de las 160 hospederías endosadas por la CTPR se encuentran cerradas por decisión de negocio debido a la baja ocupación. El resto se ha mantenido operando bajo las medidas de salubridad y seguridad correspondientes que incluyen protocolos de limpieza más rigurosos en las superficies de alto contacto humano y áreas públicas, así como siguiendo guías de manejo de huéspedes que muestren síntomas de enfermedad, y proveyendo a sus empleados educación, así como materiales para mantener sus manos higienizadas y evitar tocar superficies de alto contacto, como desinfectante de manos a base de 60-95% de alcohol y toallas húmedas desinfectantes, entre otras medidas dadas a conocer.

Otras guías dadas a conocer por la CTPR recomiendan que los empleados de la industria que hayan viajado de o hacia China, Irán, Italia o Corea del Sur en los pasados 14 días o que hayan estado en contacto con un caso confirmado de COVID-19 deben mantenerse en cuarentena en sus casas por 14 días. Los empleados que ofrecen servicios de limpieza no entraran en contacto directo con huéspedes que se hayan tenido que poner en cuarentena y deben usar siempre guantes, desinfectar sus manos con alcohol antes y después de usar guantes y usar una mascarilla quirúrgica, la cual también debe ser usada por el huésped enfermo.

¿Qué deben hacer los miembros de la industria hotelera para proteger a los huéspedes?

Mantener estaciones de desinfectantes para las manos a base de 70 a 80 % alcohol en las áreas públicas.

Realizar una breve verificación de las condiciones de salud y el historial de viajes de los huéspedes en los últimos 14 días para determinar el historial de viajes a las áreas afectadas.

Proporcionar a los huéspedes un folleto de información general por si se enfermaran durante su estadía.

En la medida de lo posible, mantener registros precisos de los eventos y detalles de los afectados (nombre, número de cuarto, fecha y hora de cuando se enfermaron, síntomas, duración de los síntomas y otros).

Buscar asesoramiento médico del epidemiólogo del estado si le preocupa alguno de sus huéspedes y llamar al 911 en caso de ser necesario.

Mantener una lista del personal y los huéspedes que se han hospedado en el hotel, su período de estadía (fechas de entrada y salida), número de identificación o de pasaporte, edad, sexo, nacionalidad y número de teléfono de contacto, para una posible acción de salud pública en caso de que se confirme que está infectado con COVID-19.

¿Qué puedes hacer para protegerte?

Antes de tu estadía, verifica las medidas de seguridad y protección impuestas por el hotel de tu selección. Recuerda que superficies como teléfonos, controles remotos, manijas de puertas, llaves de lavamanos y superficies planas como las de las mesas de noche tienen un mayor potencial de contaminación. Verifica cómo las limpian. Algunos hoteles dejan en la habitación una especie de certificado de limpieza que indica que la habitación ha sido debidamente desinfectada.

Ten a la mano, toallas húmedas desinfectantes o pídelas al personal de limpieza y asegúrate de pasarlas en las superficies de alto contacto.

Sé observador. Te darás cuenta de cómo limpian la habitación si miras las aperturas del acondicionador de aire y están libres de polvo y moho. Verifica también que hayan dispensadores de desinfectante de manos accesibles en diferentes puntos del hotel.

Sigue las medidas de distanciamiento social. Debe haber una distancia de 6 pies entre una persona y otra.

Lava tus manos con agua y jabón por, al menos, 20 segundos cuando sea posible. Si no es posible lavarte las manos en algún momento, utilizar un desinfectante de manos con al menos 60 % de alcohol.

Usar mascarilla, bufanda o cubrebocas en todo momento es obligatorio.

Evita las aglomeraciones innecesarias. Es preferible que pidas servicio a la habitación.

Cuando llegues a la habitación, lava tus manos con agua y jabón.

14. Categoría - Instituciones financieras, hipotecarias, seguros, bienes raíces, notaría, servicios profesionales, ingeniería y contabilidad

Así te debes proteger

Este renglón se había liberalizado en la orden ejecutiva anterior y comenzó a ofrecer sus servicios a partir del 4 de mayo. Además de las medidas de distanciamiento social, de ofrecer servicios como cierres hipotecarios, por ejemplo, lo deben hacer mediante cita previa. Otros servicios se están llevando a cabo mediante autoservicio o electrónicamente.

¿Qué puedes hacer para protegerte?

De ser necesario, llama para sacar una cita.

Usa tu mascarilla siempre.

Desinfecta tus manos al entrar y salir del local, y al realizar algún pago, o importa si es en efectivo, tarjeta de débito/crédito o cheque.

Si vas a usar el cajero automático, pasa una toallita desinfectante en el tablero numérico antes de usarlo.

Usa desinfectante de manos al salir del local.

Recuerda lavar tus manos tan pronto llegues a tu casa.

15. Categoría - Kioscos de alimentos y frutas

Así te debes proteger

Los establecidos antes al 15 de marzo de 2020 pueden abrir siempre y cuando sus empleados utilicen mascarillas, guantes y desinfectantes, y sirvan sin necesidad de aglomeramiento de personas. Muchos de estos negocios solo aceptan efectivo como método de pago, por lo que tanto el vendedor como el comprador deben desinfectarse las manos.

¿Qué puedes hacer para protegerte?

No olvides usar tu mascarilla, tapaboca o bufanda,

Mantén la distancia recomendada de 6 pies.

Coloca tus productos en una bolsa propia.

De ser posible, coloca el dinero en alguna superficie y no en las manos del vendedor. Pide que haga lo mismo con la vuelta.

Desinfecta tus manos una vez finalices tu compra.

Recuerda lavar tus manos tan pronto llegues a tu casa.

16. Categoría - Negocios dedicados a agricultura ornamental

Así te debes proteger

Deberán establecer un método de contacto telefónico o por correo electrónico para coordinar sus ventas, pero sin estar abiertos para recibir al público en general.

Se deberá evitar citar a varios clientes a la vez y requerir el uso de mascarillas a empleados y clientes.

Este tipo de negocio está despachando sus productos en días y horarios específicos, y, preferiblemente, aceptan como forma de pago tarjetas de débito/crédito, o pago electrónico.

¿Qué puedes hacer para protegerte?

Llama, comunícate por correo electrónico o por cualquier otro medio establecido por el negocio para ordenar tus productos. Una vez pagues, ellos te darán una cita para recogerlos.

Espera en tu vehículo para recoger tus productos. Usa tu mascarilla siempre.

Desinfecta tus manos luego de recibir tus productos y al realizar algún pago, no importa si es en efectivo, tarjeta de débito/crédito o cheque.

Recuerda lavar tus manos tan pronto llegues a tu casa.

17. Categoría - Negocios dedicados a lavandería (laundry y laundromat)

Así te debes proteger

Las lavanderías deberán establecer un método de contacto telefónico o por correo electrónico, para coordinar la entrega y el recogido la ropa, pero sin estar abiertos para recibir al público en general. Los laundromats, deben tener hasta un máximo de tres empleados, siguiendo las medidas de protección adecuadas, para coordinar la entrega, el lavado y el recogido de ropa, sin estar abiertos para recibir al público en general.

En general, las medidas que deben seguir son similares a las esbozadas, pero la publicación especializada American Laundry News especifica que estos deben incluir:

La desinfección de las áreas de trabajo.

Mantener distanciamiento social, usar mascarilla, guantes, zapatos y ropa adecuados, dependiendo del área designada de trabajo (como un delantal de plástico para manejar los químicos). Si manejan ropa médica, por ejemplo, el personal debe utilizar guantes de látex o de neopreno para sortear la ropa, delantales o chaquetas resistente a fluidos y gafas de protección.

¿Qué puedes hacer para protegerte?

Llama para sacar una cita para recoger o entregar tu ropa.

Usa tu mascarilla siempre.

Mantén el distanciamiento social de otros clientes que estén esperando.

Desinfecta tus manos al recoger la ropa y al realizar algún pago, no importa si es en efectivo, tarjeta de débito o crédito o cheque.

Usa desinfectante de manos al salir la oficina.

Recuerda lavar tus manos tan pronto llegues a tu casa.

18. Categoría - Oficinas dentales y de optometría

Así te debes proteger

La orden ejecutiva establece que, siempre que estén fuera de centros comerciales, tanto las oficinas dentales como las de optometría podrán ofrecer sus servicios mediante el sistema de citas y evitando la conglomeración de personas.

Se deben seguir las mismas medidas de seguridad generales de las oficinas médicas. En el caso de las oficinas dentales, debido a la naturaleza de los servicios que ofrecen que generan aerosoles, las operaciones se regirán por las guías de Asociación Dental Americana, la Junta Dental de Puerto Rico y el Departamento de Salud.

¿Qué puedes hacer para protegerte?

Llama para sacar una cita y asegúrate de conocer cómo manejan el flujo de los pacientes a la oficina.

De ser posible, no vayas acompañado a tu cita.

Usa desinfectante de manos al llegar y al salir de tu cita. No toques tu cara.

Pregunta si puedes pagar con tarjeta de débito/crédito o de manera electrónica. No importa de qué tipo sea tu pago (efectivo, tarjeta o cheque), desinfecta tus manos una vez lo hayas hecho.

Si necesitas un procedimiento más especializado, discute con tu médico la necesidad inmediata de este y los protocolos de seguridad para el COVI D-19 establecidos. Una medida que se está siguiendo como práctica estándar es que a todo paciente que se vaya a realizar un procedimiento más especializado es que se le realice una prueba de COVID-19 antes.

Usa desinfectante de manos al salir de la oficina.

Recuerda lavar tus manos tan pronto llegues a tu casa.

19. Categoría - Oficinas médicas

Así te debes proteger

Si bien la orden ejecutiva detalla que se siguen prefiriendo la utilización de los servicios de telemedicina para tener citas y mantener la continuidad del cuidado de salud, los profesionales que decidan abrir sus prácticas lo pueden hacer, siempre y cuando puedan certificar la adopción de protocolos de acuerdo con los estándares de la comunidad médica y el Departamento de Salud. Todo el personal de la oficina debe estar debidamente adiestrado en las nuevas prácticas de manejo del paciente. Estas pueden incluir:

Manejar su oficina por cita previa para evitar la conglomeración de pacientes.

Reforzar los protocolos de distanciamiento social en la sala de espera de oficina.

Usar el equipo protector como mascarillas y guantes (el personal clerical puede usar mascarillas de tela).

Usar otro equipo protector como gafas o protectores faciales.

Proveer desinfectante de manos.

Establecer barrera de protección en el área de recepción.

Mantener un zafacón con tapa para disponer de servilletas u otra basura que no haya que tocar.

Realizar un cernimiento previo al paciente.

Tomar la temperatura de los pacientes con un termómetro infrarrojo al llegar a su cita.

¿Qué puedes hacer para protegerte?

Llama para sacar una cita y asegúrate de conocer cómo manejan el flujo de los pacientes a la oficina.

De ser posible, no vayas acompañado a tu cita.

Usa desinfectante de manos al llegar y al salir de tu cita. No toques tu cara.

Pregunta si puedes pagar con tarjeta de débito/crédito o de manera electrónica. No importa de qué tipo sea tu pago (efectivo, tarjeta o cheque), desinfecta tus manos una vez lo hayas hecho.

Si necesitas un procedimiento médico electivo en el hospital, discute con tu médico la necesidad inmediata de este y los protocolos de seguridad para el COVI D-19 establecidos en la institución hospitalaria escogida. Una medida que se está siguiendo como práctica estándar es que a todo paciente que se vaya a realizar una cirugía electiva se le realice una prueba de COVID-19 antes del procedimiento.

Pídele al médico que envíe tu receta electrónicamente a la farmacia. Si es un medicamento de mantenimiento, pídele que te dé repeticiones en la receta. Cuando vayas a recogerla, de estar disponible, usa la ventanilla de autoservicio.

Usa desinfectante de manos al salir de la oficina.

Recuerda lavar tus manos tan pronto llegues a tu casa.

20. Categoría - Restaurantes

Así te debes proteger

Aunque la más reciente Orden Ejecutiva establece que en lo que concierne a la venta de alimentos preparados se continúa prefiriendo el modelo servicarro o entrega (carry-out o delivery), a partir del 26 de mayo estos negocios ya pudieron sus puertas, siempre y cuando su operación se mantenga por debajo del 25 % de la ocupación máxima definida por el código de edificación vigente en Puerto Rico.

De acuerdo con la nueva disposición, los negocios deben evitar la aglomeración de personas y mantener la distancia requerida de 6 pies. Para ello, deberán funcionar mediante reservaciones. El uso de la mascarilla, dice la orden, debe ser requerida tanto de los comensales como empleados. Los empleados deberán usar, además, guantes. El lavado de manos también debe enfatizarse.

En su Guía de Apoyo, la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE) recomienda a los dueños de restaurantes:

Asegurarse de que el empleado a cargo de la administración del restaurante esté al día con su certificación gerencial de manejo de alimentos (ServSafe Food Manager Certification).

Asegurarse de que los empleados que manejan alimentos tengan la certificación de manejo y salubridad correspondiente al día.

Implementar métodos de pago que no requieran contacto, sistemas automáticos para ordenar, aplicaciones móviles, mantener su página web al día o utilizar mensajes de texto para seguir promoviendo el distanciamiento social o físico.

Asegurar, por lo menos, seis pies de distancia entre las mesas o colocar barreras físicas.

Limitar el número de personas por mesa hasta un máximo de 6 personas.

Colocar un letrero en la entrada que indique que no se permitirá a ninguna persona con fiebre o síntomas de COVID-19 en el restaurante.

Limitar el contacto entre los empleados y los clientes.

Proveer desinfectante de manos a los clientes.

Los empleados tienen que utilizar mascarillas (tela u otro material disponible), guantes y cualquier otro equipo de protección para prevenir contaminación cruzada. Las mascarillas deben mantenerse limpias Se tomará la temperatura a los empleados antes de comenzar su turno, tal y como lo requiere el Departamento de Salud. Según el CDC una temperatura de 100°F es indicativa de fiebre. Además, los empleados deberán completar una encuesta sencilla sobre su salud antes de comenzar su turno.

¿Qué puedes hacer para protegerte?

Llama al restaurante para hacer reservaciones y asegúrate de llegar justo antes de tu turno para que no tengas que esperar.

Usa tu mascarilla siempre que no estés consumiendo alimentos.

Lava tus manos antes de consumir alimentos y después. Entre una y otra puedes usar también el desinfectante de manos.

Si has estado expuesto al COVID-19 recientemente o tiene síntomas de COVID-19 (incluyendo fiebre, tos y dificultad respiratoria), no acudas al restaurante.

Si eres del grupo de personas que se definen como de alto riesgo (mayores de edad o con condiciones médicas preexistentes) y te preocupa el contagio con COVID-19, es preferible que te mantengas tranquilo y optes mejor por el método de entrega de alimentos.

Desinfecta tus manos cuando salgas del restaurante.

Recuerda lavar tus manos tan pronto llegues a tu casa.

21. Categoría - Supermercados y almacenes de ventas de alimentos

Así te debes proteger

Cada supermercado o almacén de ventas de alimentos ha establecido medidas de protección que incluyen desde desinfectar los carritos de compra y tomar la temperatura de los clientes antes de su entrada, hasta limitar la visita al negocio a una persona para evitar la conglomeración, poner divisores de acrílico entre los cajeros y los clientes, y, cada cierto tiempo, recordar mediante un mensaje por los altoparlantes, que los clientes deben hacer sus compras con mayor premura.

Tanto en el exterior como en el interior de los locales, muchos negocios han colocado pegatinas y carteles recordando el distanciamiento social de 6 pies y algunos tienen personal que se asegura de que esta medida se cumpla.

Por supuesto, el uso de mascarillas, tapabocas o bufanda que cubran la boca y la nariz es requerido en todo momento, tanto para los clientes, como para los empleados, y es común ver estaciones con desinfectante de manos para el uso de empleados y clientes.

¿Qué puedes hacer para protegerte?