Si una persona o empresa incumple los términos del toque de queda o la orden de cierre, se expone a pena de reclusión de no más de 6 meses y/o una multa de no más de $ 5,000. El Tribunal tiene la discreción de imponer ambas penas.

Si un negocio incumple con las órdenes de congelación de precios del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), estará sujeto a las sanciones y a las multas ya mencionadas y a las dispuestas en la ley habilitadora del DACO.

Recientemente, Carmen Salgado, secretaria de esta dependencia, dijo que, cuando se trata de las medidas de protección, como el uso de las mascarillas, el DACO no tiene la facultad para intervenir ni multar a los comercios que no sigan las medidas impuestas en la orden ejecutiva, aunque los refiere a la Policía y a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico (PR OSHA, en inglés).

De otra parte, se debe recordar que, como requisito para reabrir cualquier negocio, estos deben cumplir con todos los protocolos de seguridad establecidos por el Departamento del Trabajo de Puerto Rico, las guías de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), del Departamento de Salud, PROSHA, las guías de protección establecidas para COVID-19 en el suplido en sus establecimientos de desinfectante de manos, haber cumplido con el adiestramiento y la capacitación a empleados y haber sometido la autocertificación al Departamento del Trabajo, que avala estos esfuerzos.

De acuerdo con la página web de PR OSHA, dependencia adscrita al Departamento del Trabajo de Puerto Rico, cualquier persona que tenga conocimiento de un riesgo de seguridad o salud en el lugar de trabajo puede querellarse de no cumplirse con las disposiciones de la normativa.

Aunque no se menciona directamente en la orden ejecutiva, se deduce que le correspondería a la Policía de Puerto Rico intervenir con las personas que no usen las mascarillas, ya que esta acción no es discrecional.