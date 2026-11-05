Al escoger la institución ideal para cursar o continuar estudios postsecundarios, además de pensar en la ubicación y los ofrecimientos académicos disponibles, un elemento clave a tomar en cuenta es el aspecto económico.

Varias organizaciones ofrecen becas para ayudar a costear la matrícula y otros gastos relacionados con los estudios universitarios o técnicos. Algunas requieren evidencia de necesidad económica, pero otras no.

A continuación, presentamos cinco becas que recibirán solicitudes hasta noviembre o diciembre de 2026.

Becas del Fondo Familia Suárez Serrallés

El Fondo Familia Suárez Serrallés es administrado por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico y ofrece ayudas económicas suplementarias de entre $2,000 y $3,000 por estudiante.

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Las ayudas están dirigidas a personas admitidas o matriculadas a tiempo completo en programas técnicos, vocacionales, certificaciones profesionales o estudios universitarios subgraduados y graduados en instituciones debidamente acreditadas.

Para solicitar, el estudiante debe:

Ser residente de Puerto Rico.

Estar admitido o cursando estudios en una institución educativa elegible.

Mantener una carga académica completa.

Contar con un promedio académico (GPA, por sus siglas en inglés) mínimo de 2.50 en una escala de 4.00.

Demostrar necesidad económica no cubierta por otras ayudas.

Evidenciar liderazgo o participación en iniciativas de voluntariado comunitario.

Estar disponibles para participar en una entrevista, de ser necesario.

Los interesados tienen hasta el 20 de noviembre para solicitar. Para más información, pueden escribir al correo electrónico becasydonativos@fcpr.org o acceder al enlace: https://www.fcpr.org/becasuarezserralles/

Fondo Dotal UPR

La Universidad de Puerto Rico (UPR) cuenta con el Fondo Dotal, que tiene becas disponibles para estudiantes matriculados en cualquiera de sus 11 recintos.

Los requisitos para solicitar esta beca son:

Ser estudiante subgraduado activo en alguno de los 11 recintos de la UPR, con carga académica regular y poseer un GPA mínimo de 2.00 puntos.

Tener escasos recursos económicos.

Incluir con la solicitud un ensayo de una página sobre el tema establecido en la convocatoria.

Los estudiantes tienen hasta el 17 de noviembre para solicitar. Para información adicional, pueden escribir a vpae.fondodotal@upr.edu o acceder al enlace: https://www.upr.edu/ayudas-economicas/fondo-dotal/

BigFuture Scholarships

BigFuture es una plataforma gratuita en línea, creada por el College Board, que ayuda a los estudiantes a planificar sus estudios postsecundarios al proveer información sobre carreras, universidades y ayudas económicas. El programa de becas BigFuture incentiva a los alumnos a completar, en la plataforma, seis pasos clave de planificación universitaria y profesional, mientras cursan los grados 10, 11 y 12. Al completar cada paso, los jóvenes obtienen participaciones para los sorteos de becas. Cada mes se sortean 100 becas de $500 y dos de $40,000.

Los requisitos de elegibilidad son:

Asistir a una escuela pública, privada o a un programa de educación en el hogar ubicado en uno de los estados o territorios de los Estados Unidos; o ser ciudadano o residente de los Estados Unidos y asistir a una escuela del Departamento de Defensa fuera de la nación y sus territorios.

Tener una fecha de graduación de escuela superior prevista para 2027.

Quienes se gradúan en 2027 tienen hasta el 30 de noviembre para participar de los sorteos de becas. Hay más información en la plataforma BigFuture.org.

Sallie Mae Completing the Dream Scholarship

The Sallie Mae Fund, en colaboración con el Thurgood Marshall College Fund, seleccionará a 50 estudiantes —que estén completando estudios universitarios de dos o cuatro años, o un programa de certificación técnica o vocacional— para recibir becas de $2,500 para el año académico 2026-2027. Los estudiantes seleccionados deben encontrarse en riesgo de no poder continuar sus estudios o graduarse debido a su necesidad financiera.

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Los requisitos para solicitar son:

Ser ciudadano estadounidense o residente permanente legal.

Estar inscrito, a tiempo completo o parcial, en una institución de educación superior acreditada o en un programa de educación continua ubicado en los Estados Unidos o sus territorios.

Ser estudiante de último año de pregrado o estudiante de posgrado que completará su título o programa antes de finalizar el semestre de primavera de 2027.

Contar con un GPA de 2.75 o superior.

Crear un video de dos minutos en el que responda: “Cuéntanos sobre tu situación financiera actual. ¿Por qué es importante que recibas este apoyo económico?”

El proceso de solicitud finaliza el 1 de diciembre. Para solicitar u obtener más información, accede: https://tmcf.org/open-scholarships/tmcf-sallie-mae-fund-completing-the-dream-gap-scholarship/

Equitable Excellence Scholarship

La Equitable Foundation estableció el programa de becas Equitable Excellence Scholarship para ayudar a los estudiantes que cursan el último año en escuelas secundarias públicas y planean estudiar en una universidad o colegio universitario en los Estados Unidos para el otoño de 2027. Administrado por Scholarship America, el programa otorgará hasta 100 becas renovables de $5,000.

Los requisitos de elegibilidad son:

Cursar actualmente el último año en una escuela superior pública ubicada en uno de los 50 estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia o Puerto Rico.

Planear inscribirse a tiempo completo en una institución de educación superior acreditada, de dos o cuatro años, en los Estados Unidos para todo el próximo año académico.

Demostrar ambición e iniciativa propia para contribuir a sus comunidades, alentando a otros estudiantes a cursar estudios de educación superior.

Tener un GPA mínimo de 2.5 en una escala de 4.0.

Demostrar necesidad económica.

Los interesados tienen hasta el 22 de diciembre para someter su solicitud. Para información adicional, pueden llamar al 1-855-996-2255, escribir al equitableexcellence@scholarshipamerica.org o acceder al siguiente enlace: https://scholarshipamerica.org/scholarship/equitableexcellence/