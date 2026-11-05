Con 80 años de trayectoria educativa, ICPR Junior College reafirma su compromiso con la educación y el desarrollo profesional de Puerto Rico.

Durante ocho décadas, la institución ha preparado a miles de estudiantes para integrarse exitosamente al mundo laboral, adaptando continuamente su oferta académica a las necesidades cambiantes del mercado.

Actualmente, la institución ofrece programas académicos en las áreas de Salud, Belleza, Educación, Gastronomía, Administración de Empresas, Tecnología, Seguridad y Salud Animal, además de modalidades de estudio presenciales, híbridas y en línea que brindan mayor flexibilidad a los estudiantes.

Como parte de su compromiso con la innovación académica, ICPR Junior College continúa ampliando sus alternativas de formación profesional con el lanzamiento del nuevo Certificado Profesional en Producción de Contenido Multimedia y la incorporación de nuevos programas como Mixología, Bartending y Barismo, Pet Grooming, Especialista en Estética y el Bachillerato en Ciencias en Sonografía Médica con Cardiovascular y Musculoesqueletal. Estos programas están diseñados para quienes desean adquirir conocimientos especializados, desarrollar habilidades prácticas y prepararse para oportunidades de empleo, crecimiento profesional o emprendimiento en áreas de alta demanda.

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Ya sea que estés comenzando tu camino profesional, buscando reinventarte o desarrollar nuevas destrezas, en ICPR Junior College encontrarás alternativas académicas diseñadas para ayudarte a alcanzar tus metas y prepararte para las oportunidades del mercado laboral actual. Las clases del próximo término académico comienzan el 20 de enero de 2027. ¡Matricúlate hoy!

Para obtener más información sobre los programas académicos, visita cualquiera de los recintos de ICPR Junior College en Arecibo, Bayamón, Hato Rey, Manatí o Mayagüez. También puedes comunicarte al 1-877-751-4277 (ICPR) o visitar www.icprjc.edu.