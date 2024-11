La Universidad de Puerto Rico (UPR) anunció la apertura del proceso de admisión en línea para el próximo semestre académico, que comenzará en agosto de 2025. Los aspirantes podrán completar su solicitud hasta el 22 de enero de 2025, a través del portal admisiones.upr.edu, con una nueva herramienta digital que hará el acceso a la información más ágil y efectivo: un chatbot interactivo.

El chatbot, impulsado por inteligencia artificial generativa, utiliza toda la información oficial sobre el proceso de admisiones en la UPR: requisitos, fechas clave, programas académicos y mucho más. Con esta avanzada tecnología, la universidad da un paso importante hacia la transformación digital, optimizando los servicios estudiantiles. Además, ofrece una experiencia de orientación rápida y precisa para quienes desean iniciar o continuar su carrera universitaria en la mejor universidad del Caribe, según reconocida por el QS Rankings 2025.

Este año, ha adelantado la apertura de la solicitud para facilitar que los estudiantes puedan planificar con anticipación.

“En la Universidad de Puerto Rico, seguimos comprometidos con brindar acceso a una educación de excelencia, la cual nos distingue como el principal centro docente y de investigación en la isla. En este contexto histórico, hemos implementado cambios significativos para garantizar que nuestros universitarios vivan la experiencia única que solo la UPR puede ofrecer”, afirmó el doctor Luis A. Ferrao, presidente de la institución, quien confía en superar el número de solicitantes del año anterior.

Ivonne Calderón, directora de la Oficina de Admisiones, agregó que “los aspirantes podrán seleccionar hasta tres programas académicos en su solicitud, organizados por orden de preferencia. Estas opciones pueden ser del mismo recinto o de diferentes unidades, lo que aumenta las posibilidades de admisión”.

El portal admisiones.upr.edu no solo permite enviar la solicitud, sino que también ofrece información sobre la Nueva Política de Admisiones para estudiantes de nuevo ingreso, la cual ofrece la oportunidad de solicitar admisión bajo una de las rutas aprobadas: tradicional y no tradicional. Se destaca que, bajo la ruta no tradicional, los estudiantes deben tener 2.00 y no es obligatorio el examen de ingreso. Deben orientarse con las oficinas de admisiones. Además, en el portal de admisiones, el estudiante puede evaluar la oferta académica de la UPR, enlaces a todos los recintos y unidades, así como detalles de contacto para las Oficinas de Admisiones, calendario con fechas del proceso y eventos importantes.

La vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles, la doctora Mayra Charriez, destacó que “todo estudiante cualificado que cumpla con los requisitos de admisión será aceptado tras la evaluación de su solicitud. Aquellos que se encuentren cerca de cumplir con los requisitos serán colocados en una lista de espera y tendrán la oportunidad de solicitar una reconsideración”.

Como parte de los esfuerzos de admisión y reclutamiento, la UPR realizará el evento UPR va pa’ Plaza, los días 6, 7 y 8 de diciembre, en el segundo nivel de Plaza Las Américas, frente a Starbucks. Durante estos días, los estudiantes podrán completar la solicitud de admisión y conocer las ayudas económicas disponibles.

Para estar al tanto de todos los eventos de promoción, reclutamiento y casas abiertas de la Universidad de Puerto Rico, sigue a la institución en sus redes sociales.