La educación postsecundaria se ha transformado conforme a las necesidades y las expectativas de los estudiantes, así como a los acontecimientos que impactan nuestro entorno.

De forma vanguardista, la Universidad Adventista de las Antillas (UAA) ha evolucionado para, más que una educación, proveer una experiencia.

Anualmente, estudiantes de Puerto Rico y un promedio de otros 29 países, escogen a la UAA, en Mayagüez, como su centro de estudios. Las razones son muchas y diversas, comenzando por su oferta académica.

Respondiendo a los intereses de los estudiantes y al mercado de empleo, la institución ha desarrollado una oferta académica que incluye certificaciones, grados asociados, bachilleratos y maestrías en áreas de Ciencias, Enfermería, Terapia Respiratoria, Salud, Trabajo Social, Tecnología, Educación General, Educación Física y Educación Especial.

Un dato importante es que el programa de preparación de maestros en la UAA prepara a los estudiantes para cumplir con los requisitos generales para la Certificación de Maestros en Puerto Rico. Además, ofrece la Certificación en Educación Especial que capacita al estudiante para manejar a esta población, lo que a tono con esta nueva ley, es una ventaja competitiva para sus egresados.

Otras de las carreras que ofrece son: Administración de Empresas, Contabilidad, Administración de Oficinas, Ciencias en Computadoras, Psicología, Trabajo Social, Teología, Música e Historia, entre otras. Además, el próximo mes de enero inicia el ofrecimiento del bachillerato en Diseño Gráfico, una carrera de gran demanda, ante el crecimiento en las necesidades de comunicar y mercadear productos y servicios en medios impresos y digitales, así como de desarrollar la identidad de las marcas.

Un dato importante es la excelencia de la educación de la UAA que ha sido reconocida como la única institución en Puerto Rico acreditada por la Commission on Accreditation for Respiratory Care (CoARC) en su programa de Ciencias Cardiopulmonares, a su vez, validada por prestigiosas organizaciones que la han acreditado, tales como la Adventist Accreditation Association (AAA), la Junta de Instituciones Post Secundarias (JIP), la Middle States Association Colleges and Secondary Schools (MSACSS) y la más reciente para su programa de Enfermería, la otorgada por la Commission on Collegiate Nursing Education (CCNE).

Actualmente, ante las medidas de distanciamiento físico necesarias para evitar los contagios del COVID-19, la UAA ofrece sus cursos de forma remota por medio de diversas herramientas tecnológicas, que fue posible de forma ágil y eficiente, gracias a su continua preparación para ampliar su oferta de cursos a distancia. No obstante, continúa manteniendo y desarrollando sus espacios físicos, que constituyen otro de sus atractivos, para recibir a la población universitaria cuando las autoridades así lo permitan y sea seguro.

Su estructura moderna está dentro de un entorno natural, que alberga cómodos salones, áreas de descanso, biblioteca, laboratorios, Centro de Aprendizaje y Recursos Tecnológicos, instalaciones deportivas con gimnasio, piscina y canchas de tenis, voleibol y baloncesto, así como laboratorios de idiomas y ciencias.

Se destacan en sus instalaciones su Centro de Simulación, el más grande de Puerto Rico, con cinco salas en las que los estudiantes realizan sus prácticas y en el que los estudiantes de carreras relacionadas a la salud pueden tener la experiencia de trabajar en escenarios clínicos reales, complementando la teoría que reciben en sus clases.

Esta institución universitaria cuenta con residencias para varones y para señoritas dentro de su campus para albergar a estudiantes locales o extranjeros que así lo requieran, dentro de un ambiente seguro y con la comodidad de servicios esenciales.

Además de sus ofrecimientos académicos y sus instalaciones, la institución, que está próxima a celebrar sus 60 años, se caracteriza por proveer apoyo espiritual e iniciativas que promueven el desarrollo integral de sus estudiantes para servir bien a sus comunidades durante sus estudios y una vez se incorporen al ambiente laboral. Esto se logra, gracias a una facultad de excelencia, con vasta experiencia en sus respectivos campos, y un equipo de profesionales en el área no docente, altamente cualificados y comprometidos. Juntos alientan al estudiantado a perseguir sus metas, bajo el lema “Crece, transforma, sé la mejor versión de ti”.

La Universidad Adventista de las Antillas está lista para recibir estudiantes de nuevo ingreso en el nuevo semestre académico que inicia en enero y orientarles sobre las opciones de ayudas económicas disponibles.

Para información, llama al personal de Admisiones al 787-834-9595, accede a uaa.edu o búscala en Facebook: @UAApuertorico.