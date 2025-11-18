Como parte del proceso de reacreditación institucional, NUC University recibió, los días 28 y 29 de octubre de 2025, la visita preliminar del doctor Mario Herane, presidente del comité evaluador de la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE).

A lo largo de su agenda de trabajo, el doctor Herane se reunió con el Comité Timón, los grupos de trabajo por estándar, el equipo ejecutivo, los decanos, la facultad, el personal administrativo y los estudiantes de distintos programas. Esto con el objetivo de conocer de primera mano a NUC University, así como evaluar la preparación de la institución para la visita de reacreditación, emitir recomendaciones al autoestudio institucional y ofrecer una visión inicial a las estrategias de fortalecimiento académico y administrativo implementadas.

Durante su recorrido por los recintos de Bayamón, Caguas y la División Técnica de Caguas, el doctor Herane pudo comprobar los esfuerzos de modernización y expansión de la infraestructura, reflejo del firme compromiso de NUC University con la innovación educativa y la calidad académica.

“Este proceso de reacreditación es un ejemplo de cómo continuamos firmes en nuestro compromiso con la excelencia y la mejora continua. A través del fortalecimiento de nuestros procesos institucionales y académicos, en cumplimiento de los criterios de MSCHE, seguimos siendo un puente para el crecimiento profesional de todos nuestros estudiantes”, expresó la doctora Lydia Collazo, vicepresidenta de Asuntos Académicos, quien lidera la iniciativa junto al Comité de Autoestudio. “Estamos más que orgullosos del trabajo colaborativo y del compromiso de nuestra comunidad universitaria para garantizar los más altos estándares de calidad”, culminó.

Esta visita preliminar es un paso significativo hacia la próxima evaluación oficial de MSCHE, programada del 29 de marzo al 1 de abril de 2026.