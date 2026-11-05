Entre el trabajo, la familia y las responsabilidades diarias, encontrar tiempo para estudiar puede parecer complicado. Pero hoy, prepararse académicamente no tiene que significar reorganizar toda tu vida para poder hacerlo. En Northbridge University entienden que cada estudiante tiene una realidad distinta y que alcanzar una meta académica no debería significar poner en pausa los demás aspectos de su vida.

Por eso, cuentan con una amplia oferta académica diseñada para responder a las necesidades del mercado laboral actual y a los intereses de quienes desean prepararse para su futuro. Desde programas en salud, belleza y tecnología hasta negocios, construcción y otras áreas de alta necesidad, sus estudiantes tienen acceso a una educación que les permite desarrollar conocimientos y destrezas relevantes para su campo de interés, acompañados por profesores comprometidos con su preparación.

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Sabemos también que la flexibilidad es un factor importante al momento de tomar la decisión de estudiar. Tienen modalidades de estudio presencial, híbrido y virtual, además de alternativas de horarios y localidades en todo Puerto Rico, donde brindan opciones para que cada estudiante pueda identificar el programa y la experiencia académica que mejor se ajusten a sus necesidades, responsabilidades y metas personales.

En Northbridge University creen que el acompañamiento es fundamental durante todo el proceso educativo. Por eso, sus estudiantes cuentan con orientación y apoyo desde el momento en que exploran sus opciones académicas hasta completar sus estudios. Su Centro de Desarrollo Profesional ofrece herramientas y orientación para apoyar a los estudiantes en su transición al mundo laboral, ayudándolos a explorar oportunidades de empleo y prepararse para dar sus próximos pasos profesionales.

También tienen disponibles diferentes alternativas de ayuda económica para estudiantes elegibles, incluyendo ayudas federales y becas institucionales. Entre ellas se encuentra la Beca Creciendo Contigo, dirigida a distintos grupos de estudiantes, como los de nuevo ingreso, readmisión y recién graduados de escuela superior, con beneficios que pueden alcanzar hasta $1,500, según la categoría, el nivel académico y los criterios de elegibilidad.

Ya sea que quieras comenzar una carrera, adquirir nuevas destrezas o retomar esa meta que has dejado pendiente, en Northbridge University quieren acompañarte a dar ese próximo paso.

Haz del 2027 el año en que decidas apostar por ti. Conoce sus programas académicos, explora las alternativas disponibles y comienza tu proceso de matrícula para enero de 2027. Visita northbridge.edu y cruza tu puente al éxito.