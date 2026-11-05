La Universidad Albizu recibió dos nuevas subvenciones federales que totalizan $5,947,231.95, destinadas a impulsar la integración responsable de la inteligencia artificial en la enseñanza y los servicios de apoyo estudiantil, así como a ampliar las oportunidades de becas y experiencias de formación para estudiantes doctorales de Psicología Clínica.

Las subvenciones que se otorgan el año en que la institución celebra su 60 aniversario, representan una importante inversión en dos áreas estratégicas para la Universidad: la innovación académica y tecnológica y el fortalecimiento de las oportunidades de acceso y desarrollo profesional de futuros psicólogos clínicos.

“Estas dos subvenciones tienen un significado muy especial para nuestra Universidad. La selección de nuestro proyecto de innovación en inteligencia artificial valida la estrategia que hemos trazado para integrar esta tecnología de manera responsable e intencional a la enseñanza y el aprendizaje. A su vez, recuperar las becas para estudiantes de Psicología Clínica nos permite ampliar las oportunidades para estudiantes talentosos que enfrentan mayores retos económicos y fortalecer la formación de profesionales preparados para servir en comunidades con grandes necesidades”, expresó el doctor Nelson E. Soto, presidente de la Universidad Albizu.

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La Universidad recibió $2,850,983.25 mediante el programa federal Title III Strengthening Institutions Program (SIP) para desarrollar durante cinco años la iniciativa Albizu AI Teaching, Learning, and Support Initiative (AITLS).

El proyecto utilizará inteligencia artificial para promover la innovación académica, fortalecer el éxito estudiantil y la preparación para el mundo laboral, y aumentar la efectividad institucional.

La propuesta fue desarrollada por la doctora Berta Ríos, principal oficial académica de la Universidad Albizu, quien fungirá como directora del proyecto y liderará su implementación.

Inicialmente, AITLS estará enfocado en el Recinto de Miami e incluirá el rediseño del bachillerato en Psicología en línea impartido en inglés, integrando un modelo institucional de alfabetización en inteligencia artificial. Como parte de la iniciativa, se rediseñarán 45 cursos en línea, se ofrecerá capacitación en inteligencia artificial a profesores y estudiantes y se incorporarán estrategias de aprendizaje dirigidas a fortalecer el pensamiento crítico, el uso responsable de estas tecnologías y la preparación profesional.

El proyecto también contempla la creación de un Centro para el Éxito en la Educación a Distancia, que contará con navegadores virtuales especializados y un asistente impulsado por inteligencia artificial disponible las 24 horas para orientar a los estudiantes sobre servicios académicos, herramientas digitales, asistencia tecnológica y recursos profesionales.

Asimismo, se establecerá una iniciativa dirigida a fortalecer la retención y graduación mediante el uso estratégico de datos e intervenciones apoyadas por inteligencia artificial.

Las prácticas desarrolladas a través de AITLS servirán como modelo para su futura integración en otros programas académicos y servicios de la Universidad, incluyendo el Recinto de San Juan y el Centro Universitario de Mayagüez.

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Becas de hasta $30,000 para futuros psicólogos clínicos

La segunda subvención, ascendente a $3,096,248.70 durante cinco años, permitirá desarrollar el proyecto Pathways to Impact: Empowering Clinical Psychologists in Training through Enhanced Learning and Practicum Experiences in Primary Care and Medically Vulnerable Communities.

La iniciativa dará continuidad a los esfuerzos de la Universidad bajo el programa federal Scholarships for Disadvantaged Students (SDS) y estará dirigida por la doctora Aixa Negrón, directora del programa PsyD del Recinto de San Juan, quien también lideró la subvención correspondiente al periodo 2020-2025.

A través del proyecto se seleccionarán aproximadamente 20 estudiantes del Doctorado en Psicología Clínica, quienes podrán recibir becas de hasta $30,000. Esta cantidad representa aproximadamente el 72 % del costo anual de asistencia al programa graduado de Psicología Clínica y puede cubrir hasta el 100 % del costo de matrícula.

La selección tomará en consideración las cualificaciones y el progreso académico de los estudiantes, así como sus necesidades de ayuda económica, con especial atención a estudiantes talentosos que enfrentan mayores dificultades financieras.

Además del apoyo económico, los becarios tendrán acceso a talleres sobre educación financiera, sesiones de repaso y preparación para el examen de licencia profesional, experiencias de práctica clínica y seminarios con psicólogos que trabajan en atención primaria y comunidades médicamente desatendidas.

El proyecto busca no solo apoyar la retención y graduación de estos estudiantes, sino también aumentar el número de profesionales de la Psicología Clínica preparados e interesados en ejercer en escenarios de atención primaria y en comunidades con necesidades significativas de servicios de salud.