First Medical Health Plan, Inc. te ofrece acceso a los servicios de salud que necesitas con el servicio de calidad que mereces.

Cuenta con 43 años de experiencia y una extensa red de proveedores, hospitales, centros de excelencia para el manejo de condiciones crónicas y sobre 20 oficinas de servicio al cliente convenientemente localizadas a través de la isla.

A través del plan de salud del Gobierno, plan Vital, todas las aseguradoras ofrecen los mismos beneficios de acuerdo con el contrato establecido por ASES. Si deseas cambiar de aseguradora, el momento es ahora. Desde el 1ro de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2020, puedes cambiar de aseguradora a través de la página de internet www.planvitalpr.com o llamando al Consejero de Inscripción al 1-833-253-7721, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Si deseas permanecer con First Medical Health Plan, Inc., no tienes que realizar ningún cambio.

First Medical, contigo en cada paso de tu vida. Hoy más que nunca somos tu gran familia. Llama al 1-844-347-7800 / TTY 1-844-347-7805, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. ¡Cámbiate a First Medical!