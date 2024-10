El electorado puertorriqueño se apresta a ejercer su derecho al sufragio, en donde escogerán a las personas que dirigirán los destinos del país por los próximos cuatro años.

En esta ocasión, al cierre de esta edición, unos 98,311 electores participarán de las elecciones generales por primera vez; 87,431 se reactivaron, mientras que otros cientos de miles acudirán, nuevamente, a las urnas para expresar su decisión en cinco papeletas que definirán la contienda por la gobernación, legislatura, alcaldías, estatus político y su preferencia por la candidatura a la presidencia estadounidense.

Pero, antes de emitir su voto, necesitarán conocer los pormenores del ejercicio democrático que se repetirá en más de 3,500 colegios preparados por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en los 78 municipios.

De acuerdo con Michelle Haber Crespo, directora de Educación y Adiestramiento de la CEE, “el proceso de votación del 2024 es, básicamente, el mismo proceso de votación que se ha estado llevando a cabo en años anteriores”.

A pesar de que no habrá cambios significativos en el evento, según la funcionaria, se sustituirán las tradicionales listas electorales en papel, por la tecnología implementada en el Electronic Poll Book.

“Antes, se firmaba en las listas que brindaba la CEE, que tenían una foto y el espacio era bastante pequeño, reducido; había un margen que las personas, si no estaban bien pendientes, firmaban en el nombre de la persona de arriba o en la de abajo”, recordó.

“Esta vez, con el e-poll book, una vez la persona escanea la identificación del elector o lo buscan a través de la tarjeta electoral, o a través del nombre, solamente el sistema trae la información de ese elector en específico. Así que el margen de error en esa área se reduce, sustancialmente, porque la información que va a aparecer es única del elector”, asintió.

Los números de la CEE

Al cierre de esta nota:

Total de electores: 1,987,317

Masculinos: 909,788 (45.78 %)

Femeninas: 1,077,529 (54.22 %)

Nuevos inscritos: 98,311

Reactivaciones: 87,431

El viaje del voto

Por su parte, la subdirectora de Educación y Adiestramiento de la CEE, Brunilda Narváez Meléndez, enumeró los pasos asociados al llamado “viaje del voto”, desde que el elector acude a emitir el sufragio hasta que sale del centro de votación.

“Primero, el elector debe llegar hasta al centro de votación que le corresponde según su precinto. Al llegar, habrá funcionarios a quienes podrá preguntar sobre el colegio asignado de acuerdo con su apellido”, detalló.

Entre los documentos que deberá presentar están la tarjeta electoral y una identificación válida que “puede ser la licencia de conducir, el Real ID, la tarjeta electoral (convencional), la tarjeta electoral digital, la tarjeta del Cesco Digital, el pasaporte o la tarjeta de pasaporte”, dijo Narváez.

Al entrar, un funcionario cotejará el dedo índice de la mano derecha para validar que el elector no esté entintado.

“De no estar entintado, pasa al secretario, lo buscan en la e-poll book —que es la lista electrónica de electores y firma en la pantalla de esa laptop. Una vez firma, pasa a los inspectores en propiedad, quienes le entregan las cinco papeletas y un marcador negro”, agregó.

De confrontar problemas con la energía eléctrica, como plan B, “cada unidad tendrá las listas físicas”, expuso la subdirectora.

¿Cuántas marcas debes hacer por papeleta?

El elector recibirá cinco papeletas: estatal, legislativa, municipal, plebiscito y preferencia presidencial. Con esto en mano, la persona “va a la caseta de votación y emite su voto con un marcador negro”.

Papeleta Estatal Es color gris oscuro - Votarás por el cargo de gobernador y el de comisionado residente. - Puedes votar íntegro, mixto, por candidatura o nominación directa. - Sigue las instrucciones en la papeleta, vota solo por la cantidad de candidatos permitidos. ( Suministrada )

De acuerdo con Narváez Meléndez, “en la papeleta estatal hay dos cargos: gobernador y comisionado residente; ahí el máximo de marcas es dos. Obviamente, si vota íntegro es solo una marca debajo de la insignia del partido político de su preferencia, pero si vota por candidatura, el máximo serían dos marcas”.

En la papeleta legislativa hay cuatro cargos: representante de distrito para el que se selecciona uno; senador de distrito para el que se seleccionan dos; representante por acumulación para el que se selecciona uno; senador por acumulación para el cual se selecciona uno.

Papeleta Legislativa Es color crema l Votarás por: 1 representante por distrito 2 senadores por distrito 1 representante por acumulación 1 senador por acumulación - Puedes votar íntegro, mixto, por candidatura o nominación directa. - Sigue las instrucciones en la papeleta, vota solo por la cantidad de candidatos permitidos. ( Suministrada )

“En esta [papeleta legislativa], el máximo de marcas es cinco. Si vota íntegro es una sola equis debajo de la insignia del partido de su preferencia”, agregó.

Para la papeleta municipal, explicó que “sería el candidato a alcalde de ese municipio con los legisladores municipales, que pueden ser desde 4 en Culebra hasta 14 en San Juan, y eso va a variar de acuerdo con el municipio donde esté votando. Ahí es la cantidad de legisladores municipales, cuantos tenga ese municipio”.

Papeleta Municipal Es color amarillo - Votarás por un candidato a alcalde y los legisladores municipales a los que tiene derecho tu municipio. - Puedes votar íntegro, mixto, por candidatura o nominación directa. - Sigue las instrucciones en la papeleta, vota solo por la cantidad de candidatos permitidos. ( Suministrada )

Igualmente, en la papeleta del plebiscito van a aparecer las tres fórmulas: Soberanía en Libre Asociación con los Estados Unidos, Estadidad e Independencia, según el sorteo de posiciones realizado por la CEE.

Mientras que, en la papeleta presidencial “van a aparecer los candidatos presidenciales por el Partido Demócrata y el Partido Republicano”.

Papeleta Plebiscito Es color blanco - El elector solo puede escoger y marcar una alternativa de las que están impresas en la papeleta. - Haz una marca válida dentro del rectángulo correspondiente debajo de la opción de tu preferencia. ( Suministrada )

Después de votar

Luego de emitir los votos, el elector guarda las cinco papeletas en un cartapacio de seguridad, se presenta ante la máquina de escrutinio electrónico y “va depositando las papeletas, de una en una”.

“Una vez deposita las cinco papeletas, vuelve al funcionario que está en la puerta para cotejar que el dedo esté entintado, ya que el secretario cuando lo buscó en la lista le entintó el dedo. Ahí, entonces, abandona los predios del centro de votación”, apuntó.

Personas con discapacidades o necesidades especiales

El voto por teléfono es una de las herramientas para las personas con discapacidad funcional o necesidad especial.

El elector puede solicitar esta modalidad cuando llega al colegio de votación y se le provee acceso a la estación.

Sobre el proceso de votar por teléfono, según Haber Crespo, “eso es escuchando un mensaje y a través de ese mensaje, con las teclas de ese teléfono que son de mayor tamaño [que las regulares], iría seleccionando los candidatos o el partido por el que quiera votar”.

“Por ejemplo, le dice: ‘marque el 1, si va a votar por el partido X,’ y luego [el sistema] le repite por lo que votó y le da la opción de corregirla, si fuera el caso”, señaló.

Entretanto, insistió que “siempre hemos contado con las herramientas necesarias para las personas con impedimento, incluyendo la reservación de los estacionamientos para personas con impedimentos, y que estén accesibles a los salones o al colegio”.

“También, hay rampas removibles, por si hay escalones en esa escuela, que la puedan utilizar para que la silla de ruedas o el andador suban sin dificultad; y las casetas, que son de mayor tamaño”, manifestó.

“Esa caseta de votación está certificada por la Oficina de la Defensoría de las Personas con Impedimento. Tiene las medidas para que un andador, una silla de ruedas o una silla de ruedas motorizada entren sin dificultad a esa caseta de votación”, recalcó.

Otros instrumentos disponibles para el elector con necesidades especiales son lupas y plantillas braille.

Incluso, las personas ciegas pueden votar en caseta regular acompañadas de un familiar, si es que así lo solicita.

En cuanto a las tarjetas electorales, definió que “del 2006 en adelante, la CEE digitalizó la tarjeta electoral que tiene un código de barra al dorso y al frente de la tarjeta para ser escaneado en este nuevo proceso con la e-poll book o lista electrónica”.

“Los que tienen las tarjetas anteriores a ese año no tienen el código de barra, es un plástico menos resistente que el plástico actual, no va a tener el código de barra y lo van a buscar por [los apellidos] paterno, materno y nombre”, esbozó.

“Estos no estarían utilizando la herramienta electrónica porque no tiene el código de barra y utilizaría el número electoral. Si la tarjeta es de [elecciones] anteriores y presenta la licencia o el pasaporte que no tiene código de barra para nosotros, entonces la búsqueda sería [por los apellidos] paterno, materno y nombre”, resumió.

¿Cuáles son las distintas formas de votar en las papeletas estatal, legislativa y municipal?

En cada una de estas papeletas hay varias formas de votar:

Voto íntegro

1. El elector solo debe hacer una marca válida dentro del rectángulo que está debajo de la insignia del partido político de su preferencia.

2. No necesita hacer más marcas en la papeleta.

Voto mixto

1. Primero se debe escribir una marca válida dentro del rectángulo que está debajo de la insignia del partido político de su preferencia.

2. Luego, hace una marca dentro del rectángulo que está al lado de cualquier candidato en la columna de otro partido o candidato independiente.

Voto por candidatura

1. El elector solo debe hacer una marca válida dentro del rectángulo que ubica al lado del nombre de cada candidato de su preferencia.

Nominación directa

1. Primero, el elector tiene que escribir el nombre de la persona en el encasillado de la columna de nominación directa.

2. Después, hace una marca válida dentro del rectángulo que está al lado del nombre que escribió.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.