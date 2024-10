Hay quienes piensan que un solo voto no es trascendental para encaminar un proceso eleccionario hacia un resultado específico y, aunque están inscritos para participar de las elecciones generales, aún dudan del poder que representa el sufragio.

Sin embargo, el derecho al voto queda establecido en el Artículo 1, Sección 1 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al disponer que el “poder político emana del pueblo y se ejercerá con arreglo a su voluntad”.

De acuerdo con el licenciado Israel Santiago Lugo, profesor de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR), “es importante ejercer el derecho al voto porque es un derecho constitucional”.

Al enumerar las razones por las que el voto es importante, el catedrático resaltó que el sufragio “es un gran compromiso social”.

“Todos los que tenemos el derecho al voto, en este momento, tenemos un gran compromiso social, no solamente con las poblaciones vulnerables que tantas hay en este país: ancianos, niños y personas que pasan hambre y personas discriminadas por diversas razones”, expuso.

“Además, tenemos un compromiso con las generaciones futuras; estos niños que están levantándose y que, en este momento, no tienen la capacidad de decir una cosa u otra sobre su futuro. Pero, nosotros tenemos que asegurarnos de que esas poblaciones, esos niños, tengan un futuro como se merecen; un futuro brillante”, argumentó.

Asimismo, exhortó al electorado a ejercer su voto “de manera informada”.

“Creo que, en la coyuntura histórica en que nos encontramos, es particularmente importante que acudamos a las urnas de manera inteligente, conociendo bien qué es lo que cada candidato propone y la viabilidad de las cosas que está proponiendo porque, a la hora de proponer, el papel aguanta todo lo que se le quiere escribir”, admitió.

No obstante, “hay que analizar cuál es la viabilidad de las cosas que cada uno de los candidatos propone y escoger con conciencia, más allá de ideologías, más allá de cuestiones político-partidistas”.

En tanto, repasó algunas instancias del proceso electoral de Puerto Rico, en donde las elecciones se han definido por pocos votos. Una de estas fue en 2005.

“Aquellas personas que piensan que su voto no es importante, aquí, en Puerto Rico, se decidió no hace mucho, en el 2005, una elección por 3,000 votos. Había pasado algo similar en 1980. Así se han decidido puestos que no tienen tanta relevancia como la gobernación, pero, en alcaldías y otras posiciones, por escasos 100 votos y hasta menos”, recordó.

Asimismo, aseguró que “cada voto es importante y puede marcar la diferencia en el resultado de una elección”. Por eso, insistió en que “todos tenemos que salir a votar” y “dejar a un lado la apatía”.

“Tenemos que enfocarnos en lo que es esencial; que esa democracia, por lo poco que podamos decir que tenemos en el país, pues este es el momento en que debemos hacerla valer y de manera contundente”, apuntó.

“Mi invitación a todo el mundo es a que hagan el análisis a conciencia de qué es lo que mejor que le conviene al país y vayan a ejercer su derecho [al voto], bien sea por el voto adelantado, en el voto por correo, personalmente, el día de la elección, con la confianza de que cada voto será debidamente contado”, recalcó.

Protección del derecho constitucional

El experto en derecho constitucional recordó que “el voto es la forma en que nosotros podemos escoger a nuestros gobernantes”.

“Nuestros gobernantes son los que administran el país, para bien o para mal, y ellos son los llamados a velar por los derechos de cada cual, particularmente, de las poblaciones más vulnerables. Si nosotros escogemos de manera inteligente a quienes van a ser nuestros líderes, pues tendremos un buen gobierno”, confesó.

“Tenemos que dejar a un lado la apatía; tenemos que dejar a un lado el ruido político partidista y enfocarnos en lo esencial: en escoger a aquellas personas que, al final del día, van a hacer cumplir la voluntad colectiva de nuestro pueblo”, mencionó.

De otra parte, señaló la importancia de ejercer el derecho al voto por primera vez. “Yo invito a los jóvenes a que lean; a que salgan con alegría y con esperanza, y, sobre todo, salgan bien informados; es lo más importante. Que salgan bien informados a ejercer ese voto porque el bien del país es posible, pero lo tenemos que hacer nosotros posible con nuestra participación ciudadana”, añadió.

Sin embargo, exhortó a todos los votantes a que “no nos podemos quedar con el asunto de votar estrictamente y luego irnos a nuestras casas a mirar como espectadores qué es lo que sucede en el país”.

“Nos encontramos en un momento histórico en nuestro país donde hay tantos problemas que tenemos que atender, y tantas crisis que estamos manejando a la vez, que el ciudadano de a pie se puede sentir abrumado y desesperanzado”, dijo.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.