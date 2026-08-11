El momento para dar el primer paso hacia tu futuro profesional puede ser hoy. Ya sea que acabes de graduarte de la escuela superior o que hayas decidido retomar tus metas, nunca es tarde para invertir en tu educación y comenzar a cruzar el puente hacia nuevas oportunidades. En Northbridge University cuentan con opciones para acompañarte y guiarte durante este proceso.

En Northbridge University creen que ninguna persona debe dejar a un lado sus sueños y aspiraciones por temor a iniciar una nueva etapa. Por eso, ofrecen oportunidades de apoyo económico a quienes cualifican, como la Beca Creciendo Contigo, dirigida a personas que desean iniciar o continuar su camino universitario.

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Los estudiantes que se gradúan de escuela superior en 2026 pueden solicitar la beca Creciendo Contigo: Escuela Superior que brinda apoyo desde $800 hasta $1,500, dependiendo del grado académico seleccionado y de que cumplan con los requisitos de elegibilidad. Esta ayuda está disponible para comenzar estudios de diploma, grado asociado o bachillerato.

De la misma manera, las personas que ingresan por primera vez a Northbridge University pueden solicitar la beca Creciendo Contigo que brinda apoyo desde $500 hasta $1,000 para comenzar un diploma, grado asociado, bachillerato o maestría, según el programa seleccionado y si cualifican.

Por otro lado, quienes deseen retomar sus estudios también pueden solicitar la beca Creciendo Contigo: Readmisión que ofrece una ayuda de hasta $500 para estudiantes que regresen a un programa de diploma, grado asociado, bachillerato o maestría. La beca aplica al primer año académico y está dirigida a quienes estén listos para continuar el camino que una vez comenzaron.

Asimismo, los egresados de Northbridge University que quieran ampliar su preparación académica, pueden solicitar la beca Creciendo Contigo: Egresados. Esta ayuda ofrece entre $500 y $1,000, según el grado académico seleccionado, para quienes se matriculen en un nuevo programa luego de haber completado uno anteriormente en la institución.

Northbridge University ofrece programas en áreas como enfermería, tecnología, administración, artes culinarias, belleza, psicología, justicia criminal y muchas otras. Más allá de escoger una carrera, comenzar tus estudios significa apostar por ti, por tus capacidades y por todo lo que puedes alcanzar.

Tu historia puede comenzar con una decisión. Da el primer paso, oriéntate sobre las becas disponibles y descubre las oportunidades que Northbridge University tiene para ti visitando northbridge.edu.

Northbridge University, tu puente al éxito.