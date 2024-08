Huertas, con más de 79 años en el mercado, tiene matrícula abierta para toda persona interesada en estudiar bachilleratos en tres años en Ciencias en Enfermería, Administración de Empresas, Contabilidad con Auditoría, Ventas y Mercadeo 100 % online; grados asociados de dos años o menos en Terapia Física, Asistente Dental con Funciones Expandidas, Técnico de Farmacia, Tecnología en el Manejo de Información de Salud y Asistente Administrativo; y grados certificados en Tecnología en Electricidad, Tecnología en Refrigeración y Aire Acondicionado; Estética, Entrenador Personal, Masaje Terapéutico y Artes Culinarias.

Pero ¿por qué es importante estudiar? Una de las poblaciones que recibe Huertas College son jóvenes recién graduados de escuela superior, que, muchas veces, no saben qué estudiar, no desean estudiar una carrera larga o que, incluso, en ocasiones, sus padres han intervenido en la toma de decisiones para motivarlos a estudiar una carrera en particular. Quizás, esto pudiera estar relacionado con la trayectoria de los influencers a los cuales siguen como ejemplo y que no, necesariamente, obtuvieron un grado académico para lograr el éxito financiero que han obtenido o proyectan mostrar. Sin embargo, este resultado no suele ocurrir en muchos casos y, por eso, es importante estudiar. El presidente de Huertas College, el doctor Isaac Esquilín, expresó en una entrevista radial para Pura Palabra, que “la universidad te da las destrezas blandas que no se ganan en cualquier lugar. Son destrezas que van más allá del intelecto o el coeficiente intelectual. El mundo educativo bien estructurado te desarrolla cinco destrezas que te ayudarán a lo largo de la vida: análisis crítico e innovación, creatividad, solución de problemas complejos, trabajo en equipo y flexibilidad cognitiva”.

En Huertas College, no solo desarrollarás estas cinco destrezas, que te convertirán en un gran profesional, sino que, además de un título universitario, podrás descubrir tu propósito, forjar nuevas amistades, crecer a nivel personal, crear recuerdos inolvidables, superar desafíos y desarrollar habilidades de comunicación y empatía.

