La Escuela de Artes Plásticas y Diseño (EAPD) es la única institución de educación superior en Puerto Rico que ofrece un bachillerato en Artes Plásticas con ocho concentraciones: Artes Gráficas, Diseño de Modas, Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Educación del Arte, Escultura, Imagen y Movimiento, y Pintura. También es la única universidad en la isla cuyos programas académicos están acreditados por la National Association of Schools of Art and Design (NASAD).

La Escuela de Artes Plásticas y Diseño es la única institución de educación superior en Puerto Rico que ofrece un bachillerato en Artes Plásticas con ocho concentraciones. ( Suministrada )

La EAPD cuenta con un programa de cursos cortos que incluyen: Enmarcado 1, Enmarcado 2, Pintura Abstracta, Costura Básica, Costura Intermedia, Arte para Niños, Acuarela, Uso y manejo de laptops (+65), Fotografía Digital, Pintura Básica, Pintura Intermedia y Cerámica en Torno, entre otros. Para ver todos los cursos disponibles, puedes visitar su página web en www.extension.eap.edu.

Este es tu momento de descubrir nuevas habilidades en el mundo de la cultura, a través de cursos cortos en arte y diseño.