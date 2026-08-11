La adopción de la inteligencia artificial (IA) en los lugares de trabajo, la transición a energía verde y el envejecimiento poblacional, representan algunas de las industrias que requerirán personal adiestrado en distintos renglones para adaptarse a los cambios.

Esto abrirá oportunidades de empleo en áreas de ciberseguridad, análisis de datos, ingeniería en automatización, expertos en eficiencia energética, ingeniería renovable, medicina, enfermería, profesionales clínicos y especialistas en salud mental, entre otras profesiones.

Un estudio presentado por el World Economic Forum indica que, en los próximos cinco años, “los grandes impulsores del cambio van a ser la IA, la digitalización, además de la transición energética con trabajos relacionados con la transición energética como energía verde”.

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Igualmente, los cambios demográficos a nivel mundial, incluyendo a Puerto Rico, seguirán transformando el renglón de la salud debido al envejecimiento poblacional, aumentando la necesidad de empleos para brindar servicios a este sector.

De acuerdo con el licenciado Juan Felipe Santos, presidente de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, Capítulo de Puerto Rico (SHRM-PR), “existe un miedo enorme al uso de la IA porque la gran mayoría de las personas piensa que adoptar la IA significa que van a ser reemplazados en el lugar de trabajo”.

Sin embargo, aseguró que es una percepción errónea: los estudios demuestran lo contrario.

“El análisis y el pensamiento crítico humanos son irremplazables. Al fin y al cabo, el ser humano no va a perder su posición, sino que tendrá que adquirir destrezas nuevas o adicionales a las que ya tiene para adaptarse a los cambios. Esto es, precisamente, una de las barreras más grandes para transformar el entorno laboral y adoptar la IA: esa falta de adiestramiento, capacitación y conocimiento, lo que hace que el tema de IA resulte un poco antipático en el lugar de trabajo”, apuntó.

Según Santos, socio administrador del bufete Jackson Lewis, para adaptarse a los cambios, los patronos tendrán que implementar dos conceptos: upskilling y reskilling.

El primero es una “tendencia laboral que facilita y favorece la empleabilidad mediante el aprendizaje continuo” y el segundo es la “recapacitación de habilidades del empleado”.

“Con la adopción de la IA se están creando nuevas posiciones. Vamos a tener que aprender nuevas destrezas para seguir en nuestra posición o aprender destrezas nuevas para llevar a cabo una nueva función, porque las posiciones han ido evolucionando”, sentenció.

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No obstante, aseguró que las nuevas oportunidades de empleo, según los estudios, no se concentrarán en una industria en particular, sino en distintos renglones que conecten tecnología, sostenibilidad, pensamiento crítico y talentos del ser humano.

Áreas de oportunidad

De acuerdo con el abogado, entre las posiciones que tendrán apertura en el área laboral, se encuentran los especialistas en IA para machine learning, científicos y analistas de datos, ingenieros de automatización, arquitectos de soluciones digitales y especialistas en analítica avanzada.

Otro de los renglones es ciberseguridad, debido al aumento en ataques digitales que, “también impulsa una fuerte necesidad de analistas de ciberseguridad, que son posiciones relativamente nuevas y tiene alta demanda”.

Asimismo, admitió una escasez global en cuanto a “especialistas en riesgos tecnológicos, especialistas en seguridad digital, expertos en privacidad y gobernanza de datos, entre otros”.

“Van a crecer los empleos donde las personas se dediquen a proveer formación corporativa, diseño instruccional, capacitación de IA y tecnología, coaching ejecutivo y liderazgo para implementar cambios en el lugar de trabajo”, manifestó.

Dijo que también se evidencia un aumento en la educación y el desarrollo humano porque casi el 40 % de las habilidades laborales han estado cambiando.

Por otro lado, el renglón de energía y sostenibilidad también requerirá profesionales que atiendan las necesidades existentes por la transición hacia una economía más verde.

Según el experto, entre los roles de mayor crecimiento a nivel global están los “ingenieros renovables, especialistas en sostenibilidad de energía renovable, consultores de implementación de energía renovable y expertos en eficiencia energética”.

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Mientras tanto, la industria de la salud deberá seguir transformando sus servicios para atender el crecimiento en la población de la tercera edad.

Esto incrementará la demanda de médicos, enfermeros, profesionales clínicos, especialistas en salud mental y gerencia de servicios de salud, entre otros; además de cuidadores y coordinadores de atención.

Roles en descenso

De otra parte, la implementación de IA reducirá las plazas que se dedican a trabajos clericales.

“El World Economic Forum establece que trabajos como los de cajeros, venta de boletos, secretarias y puestos similares son los que más están disminuyendo porcentualmente, al igual que los tellers (cajeros) de los bancos y las personas que se dedican a data entry, entre otras posiciones administrativas”, agregó.

No obstante, insistió que no es que vayan a desaparecer estos empleos, sino que van a evolucionar, ya sea en la posición actual o la creación de un nuevo espacio en el organigrama organizacional.

“La estadística dice que más del 85 % de los empleados, de aquí al 2030, se espera que sufran algún tipo de upskilling o reskilling debido a los cambios que trae la IA en los lugares de trabajo”, concluyó.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.