¿Te gustaría ser quien encuentra posibilidades donde otros ven límites, quien cambia la conversación, quien escucha, quien analiza, quien crea, quien se atreve a pensar diferente?

Dicen que con talento se nace, pero también es bien sabido que el talento y las habilidades pueden descubrirse en el camino, cuando vas encontrando lo que te define.

Escoger una universidad que te ofrezca un universo de posibilidades, vivencias y experiencias, donde no solo estudias, aprendes y te llenas de conocimientos y amplitud de visión; un lugar donde las pasiones y los intereses particulares se juntan con lo universal, es definitivamente la mejor decisión que puedes tomar.

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La Universidad Interamericana de Puerto Rico entiende claramente que cada futuro estudiante es diferente, particular, valioso y, una vez que se matricule, continuará desarrollando sus talentos y anhelos con un valor añadido, a la misma vez que adquiere excelencia académica y una carrera universitaria. Con esto en mente, la Inter prepara a sus estudiantes para que sean profesionales capacitados, que ejerzan un liderazgo efectivo en los distintos campos de la actividad humana y que sean adaptables a variados escenarios de actividad, inclusive en el extranjero.

La Inter ofrece más de 300 programas académicos entre carreras técnicas, grados asociados, bachilleratos, maestrías y doctorados. Algunos programas son Administración de Empresas en todas sus ramas, como Contabilidad, Ciencias en muchas de sus especialidades, Justicia Criminal, Enfermería, Educación; aquellas que retan lo convencional como Agronomía, Ingeniería, Aviación, Biotecnología, Ciencias Marinas, Redes y Seguridad, Ciencias Policiales, Tecnología Agropecuaria, hasta las más divertidas y dinámicas como Música Popular, Bellas Artes, Comunicaciones, Artes Culinarias, Turismo, Diseño Gráfico Digital, Diseño y Desarrollo de Videojuegos, entre otros.

Actualmente, la Universidad Interamericana no solo ofrece cursos presenciales y cientos de cursos de manera online, sino que cuenta con más de 100 programas completos en la modalidad online aprobados por el Consejo de Educación de Puerto Rico y la Middle States Commission on Higher Education. La Inter ha logrado que miles de estudiantes hayan alcanzado sus metas universitarias al completar sus grados académicos completamente en línea.

Cerca de todo, con la mejor localización, la Inter tiene nueve recintos a través de toda la isla: Aguadilla, Arecibo, Barranquitas, Bayamón, Fajardo, Guayama, Ponce, San Germán y el Recinto Metropolitano en San Juan.

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Con una comunidad de profesores comprometidos y de prestigio, la Inter ofrece seguridad las 24 horas e instalaciones y laboratorios de primera. Está acreditada, es reconocida mundialmente, ofrece intercambios estudiantiles, tiene acuerdos internacionales con universidades en el mundo, cuenta con una infraestructura tecnológica de vanguardia, es económicamente accesible y ofrece ayudas económicas si el estudiante cualifica.

Escoge a la Inter como tu universidad porque cuando tienes tantas posibilidades frente a ti, el verdadero reto no es escoger una carrera, sino darte cuenta de todo lo que eres capaz de hacer. Sé todo. Sé tú.

Para más información, llama o deja un mensaje en WhatsApp al 787-754-7597, o accede a inter.edu. Síguelos en las redes sociales en Facebook/interocs y en X, Instagram, Tiktok y Youtube a través de interpuertorico.