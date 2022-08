Para Eileen Acevedo es un orgullo ser egresada del programa en Diseño de Modas Digital de EDP University, Centro Universitario de Humacao. “Recuerdo ir a un centro comercial y ver varios diseños de modas y dije: ‘yo quiero estudiar eso’. Ese mismo día solicité información en el exhibidor de EDP University”, expresó la egresada.

Eileen inició en el grado asociado y luego continuó hacia el bachillerato. Su liderazgo en la Escuela de Diseño la llevó a convertirse en la presidenta de la Asociación de Estudiantes, conocida como “Fashion Booster”. Pertenecer a la asociación les permite a los estudiantes participar de actividades extracurriculares y eventos que les abren camino en la industria.

El grado asociado y el bachillerato en Diseño de Modas Digital son dirigidos a nivel institucional por la reconocida diseñadora Lisa Thon.

“Preparamos a nuestros estudiantes para ejercer exitosamente en la industria de la moda, en y fuera de Puerto Rico. Los egresados son la mejor carta de presentación que poseemos”, dijo Thon.

El grado asociado en Diseño de Modas Digital ofrece componentes que otras instituciones no ofrecen. El programa imparte once cursos de concentración y cuatro cursos dirigidos a diseño digital para reforzar en sus alumnos la tecnología.

Por otro lado, Christian J. Ortiz Rodríguez está próximo a graduarse de Manatí. “Supe de EDP a través de las redes sociales y de personas que me hablaban muy bien sobre el programa de la universidad. Me matriculé, ya que, cuando fui a orientarme, la facultad me trató muy bien y quedé encantado con los trabajos que exhibían de los estudiantes”, indicó. Su liderazgo y talento lo llevaron a ser la cara de la publicidad de EDP-San Juan School of Design.

Las oportunidades que EDP University le brinda a su estudiantado son infinitas, desde poder presentarse en las más reconocidas pasarelas de Puerto Rico, hasta participar de viajes estudiantiles y del programa de Intercambio Semestral en Estados Unidos. Además, desde el primer semestre académico, los estudiantes se benefician de tomar cursos de modas para introducirlos a su profesión. Los egresados pueden ejercer en variadas facetas del mundo de la moda tales como: diseñadores, patronistas, modistas, asesores de imagen, visual merchandisers e Ilustradores, entre otros.

El costo por crédito es menor, en comparación con otras instituciones, además se ofrecen ayudas económicas, de cualificar. Además, contarán con la mejor facultad de la industria y empresarios, y tendrán acceso a eventos y pasarelas, mientras estudian Diseño de Modas Digital.

Comunícate al WhatsApp 787-593-1375 (https://wa.me/message/NZWE3OCJN5DNB1) o accede a edpuniversity.edu.

EDP University ofrece programas 100 % online y cuenta con cinco unidades académicas ubicadas en Hato Rey, San Sebastián, Manatí, Humacao y Villalba. ¡Matricúlate! ¡SABER ES PODER! Las clases inician el lunes, 22 de agosto de 2022.