Desde finales de la década de 1990 ya se conocía el término “nómada digital”, que se utilizaba para describir a quienes trabajaban de manera remota, desde cualquier parte del mundo y sin necesidad de encerrarse en un espacio específico para realizar su trabajo.

Aunque fue una tendencia que creció con cierta lentitud, no cabe duda de que, dos décadas más tarde, la pandemia del COVID-19 visibilizó los beneficios de trabajar a distancia al 100 %, señaló el doctor Edwin Marrero, catedrático asociado de la División Online. de Ana G. Méndez University.

“Ciertamente, la pandemia aceleró, pero más allá de acelerarlo, le dio mayor visibilidad. El COVID-19 o la pospandemia evidenciaron que es posible trabajar fuera de las cuatro paredes de la organización, seguir produciendo para la organización sin necesariamente estar en el mismo espacio físico”, mencionó.

PUBLICIDAD

Eso sí, el experto reconoció que no todas las labores pueden ejecutarse de forma remota; pero en aquellas que sí, la evidencia forzó a las organizaciones a evolucionar más rápido. Por eso, trabajar desde cualquier lugar es la nueva normalidad para un número creciente de profesionales.

¿Qué estudiar para trabajar 100 % remoto?

Según Marrero, la oferta académica que permite el trabajo remoto debe alinearse con el paradigma laboral del futuro.

“Todas esas carreras en el área de tecnología de la información y ciberseguridad” encabezan la lista. A ellas se suman .los programas “alineados a fortalecer o formar a profesionales en tecnología Full Stack, ingenieros DevOps, especialistas en operaciones SOC, analítica de datos y operaciones de negocio”, enumeró y añadió que otras profesiones como“gestión de proyectos, arquitectura de datos, machine learning, desarrollo de aplicaciones móviles, experiencia UX y marketing digital también entran en los programas académicos que formarían a esos profesionales de la industria remota o en línea”.

Marrero mencionó que toda función o campo laboral que integre herramientas tecnológicas, como son tecnologías de la información y la ciberseguridad, logró migrar con éxito al trabajo a distancia porque “la mayoría de su día a día es detrás de la computadora, analizando datos y manejando información”.

En segundo lugar, Marrero señaló aquellas profesiones que involucran la inteligencia de negocio, analítica de datos, gerencia de proyectos de IT, integración de sistemas VPN y todo lo relacionado con estructuras y manejo de datos.

El marketing digital también tiene una porción claramente remota porque “aquellos que se dedican a manejar redes sociales y a analizar los comportamientos del consumidor para manejar estrategias de SEO, no necesitan estar físicamente en la organización”.

PUBLICIDAD

Hasta en el campo de la salud hay nichos remotos sólidos, como la telemedicina, la teleconsulta y la facturación a planes médicos que “han podido transicionar sin mayores complicaciones al trabajo remoto”.

Por su parte, el magisterio es, según Marrero, el ejemplo más “concreto y evidente” de las carreras tradicionales que han podido adaptarse a la modalidad laboral.

“El mismo contexto de la educación ha evolucionado y se habla de los contextos de educación a distancia, la especialidad de la educación también entra en la labor remota… Antes se formaba al docente para el salón tradicional, hoy los currículos incluyen docencia mediada por tecnologías de la información, interacción con contenido digital y plataformas de aprendizaje sincrónicas y asincrónicas.

También existen límites

Ante la pregunta de si es viable construir una carrera 100 % online desde Puerto Rico, Marrero respondió que existen ciertas barreras que dependen de las regulaciones y destrezas que requiere la profesión.

“Sí, pero hay muchos ‘dependes’. Depende del servicio que ofrece la organización y del rol profesional. Hay empresas de facturación médica con labores completamente remotas y agencias que manejan redes sociales para decenas de clientes sin necesidad de un espacio físico. Por eso, hay profesiones que son 100 % capaces de colaborar de forma remota y desarrollarse, crecer profesionalmente y tener estabilidad económica trabajando 100 %”, aseguró.

Hay disciplinas reguladas, como la psicología, que exigen componentes presenciales, ya sea en el proceso de formación o en la práctica profesional. Del mismo modo, en carreras técnicas hay destrezas que no se pueden aprender exclusivamente a distancia: “Si tienes que saber sacar sangre, tienes que practicar y trabajar esa competencia técnica”.

PUBLICIDAD

Por eso, Marrero dijo que, aunque es una práctica que sigue aumentando, hay una realidad y es que “no todas las profesiones podemos llevarlas al modelo remoto porque sería incorrecto decirlo”.

Cualidades del nómada digital

Trabajar remoto puede parecer sencillo, pero no es así, pues conlleva unos retos que el trabajador debe tomar en cuenta. El doctor Edwin Marrero identificó las competencias o cualidades clave que debe tener un nómada digital.

Inteligencia emocional: “Tiene que ser una persona que pueda manejar ese sentido de aislamiento… que pueda manejar sus emociones”. Autogestión y disciplina: fijar metas, monitorearse, establecer límites (horarios, pausas, almuerzos) para evitar la hiperconexión. Comunicación digital avanzada: dominio de canales escritos y audiovisuales, y capacidad para colaborar sincrónica y asincrónicamente en equipos distribuidos y en zonas horarias distintas. Alfabetización tecnológica: conocimiento y dominio de las herramientas digitales del oficio y del trabajo colaborativo. Adaptabilidad y aprendizaje continuo: “Trabajar remoto te obliga a atender continuamente la tecnología… te obliga a ser un eterno estudiante”. Pensamiento crítico y análisis de datos: medir resultados, optimizar procesos, tomar decisiones informadas. Competencia intercultural e idiomas: capacidad para trabajar con equipos globales y comprender contextos culturales diversos. Gestión del tiempo realista: priorización, planificación y capacidad para cumplir sin supervisión directa.

Pros y contras del trabajo 100 % remoto

Como todo, el trabajo remoto tiene sus ventajas y desventajas, tanto para el empleado como para la compañía. Marrero compartió algunos de estos puntos importantes que debes considerar.

Beneficios:

Flexibilidad horaria y geográfica

Ahorro de tiempo y costos de transporte

Acceso a oportunidades globales y a equipos multiculturales

Reducción de costos operacionales para las empresas

Mejor retención de talento al favorecer la calidad de vida (conciliación familiar, cercanía al hogar)

Retos:

Aislamiento social y menor interacción cara a cara

Dependencia de infraestructura tecnológica (conectividad, hardware , seguridad)

, seguridad) Comunicación más compleja (predominantemente escrita/digital, asincrónica)

Exigencia elevada de autogestión: planificación, límites, productividad sin supervisión

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.