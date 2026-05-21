La experiencia artesanal de las frutas tropicales
Napito ofrece una propuesta puertorriqueña que celebra la frescura de los cultivos locales
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En Napito transforman las frutas tropicales en experiencias inolvidables. Es una empresa familiar y artesanal que elabora licores de parcha, limón, quenepa, mangó y guayaba con sabor auténtico y pasión caribeña. Napito, sin principio ni fin… el sabor interminable que invita a compartir, disfrutar y volver por más en cada ocasión especial.
Este contenido comercial fue redactado y/o producido por el equipo de GFR Media.