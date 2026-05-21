On Point Strategy nació con un propósito claro: servir con excelencia, fortalecer organizaciones y generar impacto real en las comunidades.

Desde nuestros inicios, han acompañado a agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y entidades privadas en la gestión responsable de fondos federales, cumplimiento regulatorio, recuperación ante desastres, capacitación, asistencia técnica y optimización de procesos.

Su historia ha estado marcada por la convicción de que detrás de cada proyecto hay personas, comunidades y oportunidades de transformación. Por eso, se definen como curadores de soluciones: aliados estratégicos que combinan experiencia, innovación y compromiso humano para transformar desafíos complejos en resultados sostenibles.

Hoy siguen evolucionando con herramientas como Impact Visibility Hub y FundIntel360, integrando inteligencia artificial, analítica y visibilidad operacional para fortalecer la toma de decisiones.

En OPS creen que el verdadero impacto ocurre cuando la experiencia y el compromiso humano se convierten en soluciones para las comunidades.