El VIH, o virus de inmunodeficiencia humana, es un virus que ataca nuestro sistema autoinmune, creando un sistema autoinmune frágil, si no buscamos tratamiento temprano.

Ahora bien, si nos hacemos la prueba de VIH, por lo menos una vez al año, tendremos control de nuestra salud y, si la prueba saliera positiva, se podría empezar tratamiento rápidamente.

¿Cuáles son los beneficios de esto? Pues que el sistema inmune del paciente se mantendrá saludable y evitará el contagio con enfermedades oportunistas, teniendo, de esta manera ,una vida lo más saludable posible.

Actualmente, podemos ver la propaganda de U=U o bien en español I=I, Indetectable es igual a intrasmisible. Lo que nos dice esto es que un paciente que es VIH positivo que se encuentra en tratamiento y está indetectable, o sea su carga viral es menor de 20 (así se conoce médicamente), es un paciente que no va a contagiar a su pareja. Su pareja puede ser negativa, o sea, no tener VIH, y no se va a contagiar porque el paciente se encuentra bien, controlando su virus por medio de sus medicamentos.

PUBLICIDAD

Esta es la importancia de la adherencia a los medicamentos, pues brinda muchos beneficios, no solo en la salud física, sino también en la salud mental y amorosa. El paciente que está indetectable se siente más saludable y más seguro de sí mismo. Por lo tanto, si eres un paciente positivo, adherente y que está indetectable. tu vida sentimental y amorosa no tiene por qué mantenerse guardada y estancada.

No debes tener temor a compartir tu vida con alguien más y tampoco ese alguien debe tener temor a compartir contigo, pues no pasa nada. Hay maneras de que ambos se protejan.

Una persona que está con una pareja seropositiva y él o ella es seronegativa, también puede usar lo que es conocido como PrEP, o profilaxis preexposición. Este es el uso de una pastilla diaria la cual, en conjunto con el uso de profilácticos, lo protege del contagio. Claro está, se debe llevar al pie de la letra todo lo que el médico le explique y cumplir con todos los requisitos.

Tener VIH no es el fin de la vida, es el inicio de una nueva vida, dándote más amor, conociéndote mejor y dejando que te amen aún mucho más.

¿Cómo hablo con mi pareja sobre el VIH?

Es importante tener conversaciones abiertas y honestas con tu pareja sobre la prevención del VIH y otras ETS. Hablar sobre sexo puede ser difícil, así que prueba estas formas de iniciar la conversación:

“Me voy a hacer la prueba de detección del VIH y me gustaría que tú también te la hicieras. No importa cuáles sean los resultados, sabremos cómo mantenernos a salvo juntos”.

“¿Podemos hablar sobre sexo? Quiero asegurarme de que estamos de acuerdo sobre los pasos que podemos tomar para estar protegidos”.

“Para mí es importante que siempre usemos condón cuando tengamos relaciones sexuales. ¿Estás de acuerdo con eso?”.

Fuente: Del folleto “Cómo protegerse de contraer VIH a través de relaciones sexuales”, de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

La autora es la presidenta de la Asociación de Médicos tratantes de VIH de Puerto RIco, subdirectora médica del Concilio de Salud Integral de Loíza, Chair en Puerto Rico de la American Academy of HIV Medicine y tiene practica privada en Carolina.