En el Caribe la temporada de huracanes es una realidad que cada año nos recuerda la importancia de estar listos. La seguridad de tu familia y la protección de tu hogar no deben dejarse al azar.

En Air Master Windows and Doors trabajan día a día para ofrecer productos diseñados específicamente para resistir los embates de la naturaleza y garantizar tu tranquilidad.

Las puertas y ventanas de Air Master cumplen estrictamente con los códigos de construcción de Puerto Rico y con los más altos estándares de la industria.

Es la única empresa en el Caribe con su propio laboratorio de pruebas, donde cada producto es evaluado en resistencia a impacto, infiltración de agua y presiones de viento de huracán categoría 5. Esta capacidad única le permite asegurar que cada solución está preparada para enfrentar condiciones extremas.

Cada producto es evaluado en resistencia a impacto, infiltración de agua y presiones de viento de huracán categoría 5. ( Suministrada )

En Air Master Windows and Doors integran seguridad, diseño moderno y eficiencia energética en cada línea de productos. Sus vidrios Cool G, además de ofrecer protección y seguridad, contribuyen a reducir hasta un 30 % el consumo de energía eléctrica gracias a su tecnología eficiente.

La verdadera tranquilidad comienza con la preparación. Confía en la experiencia y compromiso de Air Master Windows and Doors.

Para información, accede a www.airmasterwindows.com.