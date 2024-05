Antes de acudir a los comercios para aprovechar la venta de artículos y equipos libres del pago del impuesto sobre ventas y uso (IVU), en preparación para la temporada de huracanes -que inicia el 1 de junio-, es imprescindible que conozcas cómo maximizar tus compras y conseguir el ahorro esperado.

De acuerdo con la Carta Circular de Rentas Internas Núm. 24-09 del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, las fechas designadas para estas exenciones serán del viernes, 24 de mayo, a las 12:00 de la madrugada, hasta el domingo, 26 de mayo, a las 11:59 de la noche.

El secretario auxiliar de Rentas Internas y Política Contributiva del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, Ángel Pantoja Rodríguez, destacó que esta “es una exención que ha estado en vigor por los pasados dos años”.

“Ciertamente, hay que promover que las personas se preparen para esta temporada de huracanes, que comienza durante el verano, y lo puedan hacer con suficiente tiempo, [para que], en caso de que llegase un fenómeno atmosférico a Puerto Rico, [tengan a la mano] todos esos artículos y bienes de primera necesidad que pudieran necesitar, en caso de que ocurriese ese evento”, explicó.

Pantoja Rodríguez sostuvo que “la ley establece un listado de artículos y de equipos que están cobijados bajo la exención”.

“En el caso de artículos como tal, estamos hablando de tormenteras, sogas, amarres, paneles de zinc de construcción, alimentos no perecederos, agua, y artículos de limpieza y desinfección. En cuanto a los equipos de preparación, es un listado más extenso, pero incluye generadores portátiles que no excedan los $3 mil en su precio de venta, entre otros artículos”, detalló.

“Además, están las baterías individuales, lámparas, equipo solar de emergencia, herramientas como taladros, martillos, estufas, hornillas de gas, escaleras de emergencia, abanicos y radios portátiles, entre otros equipos y artículos que son de mucha necesidad, en caso de que ocurra un evento lamentable como son los huracanes y para cualquier emergencia”, apuntó.

Antes de hacer las compras, revisa lo que tienes y qué te falta. ( Shutterstock )

El secretario auxiliar de Hacienda señaló que, en el caso de los generadores portátiles, “la carta circular es bien específica en cuanto a que el precio de venta no puede exceder los $3 mil y eso significa que no todo generador queda cobijado bajo la exención”.

“Con esto, no quiero necesariamente decir que ha ocurrido alguna violación a lo que disponen la ley y la carta circular, sino que, simplemente, ocurre en situaciones donde hay confusión”, apuntó.

“El Departamento, en años pasados, ha ido presencialmente a orientar tanto a los contribuyentes como a los comerciantes sobre cuál es el lenguaje que aplica o qué debe ser administrado al momento de honrar esa exención”, sostuvo.

En cuanto a pedidos que se hagan con anticipación, entre estos, layaway y raincheck, “es bien importante que, para que la exención aplique a un equipo o artículo en particular, la transacción y la entrega del artículo o equipo, ambas deben ser finiquitadas y entregadas durante ese periodo o días exentos”.

“Si alguien hace una compra y paga el 50 % del costo, para hacer el otro 50 % luego de los días del periodo exento, pues eso no queda cobijado bajo la exención. El pago debe ser completado y finiquitado, y la entrega del artículo o equipo también tiene que ser completada en ese periodo exento”, advirtió.

“Reiteramos que este es un beneficio para los contribuyentes. Les exhortamos a que, al momento de que vayan a hacer estas compras, se aseguren de haber revisado los artículos y los equipos que están exentos para que no crear alguna confusión o que pueda surgir alguna situación en el comercio”, aclaró.

Para denunciar cualquier situación al respecto, Pantoja Rodríguez orientó a los consumidores a que accedan al portal de Suri, específicamente al enlace de “Confidencias”.

Por su parte, la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Lisoannette González Ruiz, resaltó que “nosotros fiscalizamos los reglamentos de calidad y seguridad, métodos de pago y prácticas comerciales. Le damos apoyo al Departamento de Hacienda”.

De entrada, González Ruiz advirtió que la agencia estará vigilante para que no haya inflación de precios de estos productos previo a la venta.

Entre los consejos que ofreció para aprovechar este alivio al bolsillo se encuentra la verificación del recibo, antes de salir del establecimiento. Esto, para asegurarse de que no se le cobró el IVU.

Puedes aprovechar para adquirir un generador, pero debe costar menos de $3,000.00. ( Shutterstock )

“Muchas veces, no se programan las cajas registradoras en estos comercios y, lamentablemente, cobran el IVU, y no es lo mismo, una vez abandonan el establecimiento. Muchas veces, las personas no quieren regresar para hacer la reclamación. Por eso, es bien importante que estén bien pendientes, al momento de que se les entregue el recibo. Este debe tener desglosado todos los productos comprados y, obviamente, la exención del IVU”, resaltó.

Igualmente, manifestó que “siempre deben verificar que los artículos que están comprando son los que aparecen en la carta circular de Hacienda”.

“Hay que comparar los shoppers con los precios de góndola, cada vez que vayan a algún tipo de venta. Deben buscar los especiales de las tiendas y ferreterías locales, en cuanto a las promociones que estas brindan. Les exhortamos a que auspicien los comercios locales que, muchas veces, ofrecen unos especiales o precios, inclusive más bajos”, sostuvo.

Otro aspecto es “verificar las fechas de expiración de los productos”, expresó.

“En el reglamento de calidad y seguridad, se fiscaliza la fecha de expiración de los productos, porque, los productos no perecederos están incluidos en esta venta sin IVU. También se recomienda supervisar a los adultos mayores y que vayan con un familiar para garantizar que no se les violen sus derechos”, mencionó.

Asimismo, la secretaria del DACO advirtió que los comercios que cometan alguna violación a las leyes y los reglamentos de la agencia, “se exponen a multas de hasta $10,000 por cada infracción”.

“De surgir alguna situación, es importante que se comuniquen con el DACO, a través de nuestra página: daco.pr.gov, donde hay un enlace de confidencias. Si quieren hacer la querella directamente, también pueden visitar cualquiera de las oficinas regionales en Ponce, San Juan, Caguas, Mayagüez y Arecibo”, expuso.

Finalmente, instó a los consumidores a aprovechar el último fin de semana de mayo en preparación para la temporada de huracanes que comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre.

“Esto representa un ahorro para sus bolsillos y es bien importante que se vayan preparando para esta época. Esperemos que no suceda nada, pero, en caso de que haya algún tipo de inclemencia o de situación de emergencia, [pueden] estar preparados con anticipación, [al] aprovechar estos especiales”.

Haz tu lista de compras

Los artículos de preparación para la temporada de huracanes son los siguientes:

Envases, tanques y cisternas para combustibles y agua y equipo para mantenimiento

Tormenteras

Herrajes, anclajes y tornillería

Madera en palos y paneles no tratados

Sogas y amarres

Paneles de zinc de construcción

Alimentos no perecederos, como los paquetes de alimentos conocidos como emergency meal kits, que contienen suministros de alimento para situaciones de emergencia

Agua

Artículos de limpieza e higienización

Piezas y productos para reparación y mantenimiento de generadores y equipo solar de emergencia, que incluye, todo producto y equipo de mantenimiento de generadores

También estarán exentos del pago del IVU algunos equipos de preparación para la temporada, que incluyen:

Generadores portátiles cuyo precio no exceda de $3,000

Baterías individuales o paquetes (AAA, AA, celda C, celda D, 6 voltios o 9 voltios)

Lámparas operadas con baterías o energía alternativa, linternas, velas y fósforos

Equipo solar de emergencia

Herramientas como taladros, sierras de disco, martillos y otros equipos vinculados al proceso de asegurar la propiedad, como herramientas de cortar árboles y ramas, tornillos y arandelas, clavos, tensores y cables de metal, serrotes manuales y motorizados, palas, barrenos, guantes, gafas, cascos, pantalones de seguridad y cualquier tipo de cadena, lima o pieza mecánica necesaria para arreglar o utilizar los equipos mencionados. Tampoco pagarán IVU los combos de herramientas ni sus baterías

Estufas y hornillas de gas, sin incluir los asadores o barbacoas conocidas como BBQ

Gas en cilindros y tanques

Escaleras de emergencia o rescate

Contraventanas para huracanes

Hachas y machetes

Abridores de latas no eléctricos

Neveras portátiles

Extintores de incendios

Detectores de humo o monóxido de carbono operados con baterías

Botiquines de primeros auxilios

Sistema de anclaje terrestre o kit de amarre al suelo

Artículos reutilizables o artificiales de congelación

Baterías y cargadores de teléfonos móviles

Radios portátiles, de dos vías y de banda de clima

Abanicos operados con baterías o energía alternativa

Lonas u otro material flexible e impermeable

Fuente: Carta Circular de Rentas Internas Núm. 24-09

