La planificación financiera para enfrentar la temporada de huracanes representa un elemento esencial cuando se trata de la seguridad y tranquilidad familiar, pues adelanta la respuesta a cualquier eventualidad que pueda presentarse en este tipo de emergencia.

Para lograrlo, es necesario separar un presupuesto de, al menos, el 10 % de los ingresos mensuales, tal como se recomienda en un plan de ahorros que alivie la carga en momentos de tensión.

De acuerdo con Yesenia Otero Ríos, gerente de servicio al cliente de Consumer Credit Counseling Services of Puerto Rico, “todo dependerá de la necesidad y composición del núcleo familiar”.

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Estas son las prioridades:

1. Agua y alimentos no perecederos

De acuerdo con Otero, “lo que se recomienda es un galón de agua por persona, por siete días. Eso debe estar fluctuando entre $10 a $25 (semanales)”.

Asimismo, la compra de productos enlatados, entre estos, carne y vegetales, así como leche UHT y otros alimentos que no requieran refrigeración ni equipos especializados para su preparación, son esenciales en la lista antihuracanes.

“De los alimentos no perecederos, debemos tener por lo menos para una semana y, esa semana, de esos productos que son enlatados, que sea entre $30 a $80 que puedas separar”, apuntó.

Todo esto suma, entre $40 a $105, por persona, en el plan establecido para una semana. Esto, sin contar si en el hogar hay mascotas, pues se deberá agregar agua y alimentos para estos, elevando el presupuesto sugerido.

2. Artículos de primera necesidad

Según la experta, en una preparación básica hay que separar entre $100 a $300 para la compra de un radio portátil, linterna, baterías, velas, encendedores y un botiquín de primeros auxilios, entre otros artículos de primera necesidad.

En tanto, enfatizó la utilización de una mochila de emergencias que incluya, “dos linternas y baterías porque, a veces, guardamos las linternas con las baterías, esto daña el equipo y ya no funcionan”.

“El radio portátil es esencial porque es la única forma que podemos sintonizar las diferentes emisoras de radio que darán información sobre la situación atmosférica que esté ocurriendo. Eso fluctúa entre $15 a $40”, anotó.

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“De igual forma, las velas y encendedores y el botiquín básico; similar a la mochila que se utiliza en caso de terremotos que debemos tener siempre lista, al menos con un cambio de ropa, medicamentos y cargadores para celulares”, agregó.

Sin embargo, aunque recomendó un presupuesto entre $100 a $300 para cubrir estos costos, aclaró que, “hay otros niveles, como por ejemplo, el nivel intermedio que da más seguridad y comodidad”.

“Este presupuesto puede estar entre $100 a $250 adicionales, a los $100 a $300 del kit básico. Es decir que, serían entre $200 a $550”.

“Lo recomendable es que, al menos, tengas un nivel intermedio, ya que representa más seguridad y comodidad para pasar esa situación atmosférica. Esto es para la adquisición de una estufa portátil, cilindros de gas y neverita que puede ser de foam reusable”, expuso.

“Es importante, en especial, para las personas diabéticas que necesitan poner la insulina en frío. Igualmente, las lactantes que requieren refrigerar la leche materna”, apuntó.

3. Dinero en efectivo

De acuerdo con Otero Ríos, “durante el paso del huracán María aprendimos la importancia de tener un fondo de emergencia en efectivo que debe ser de, al menos, el 10 % de los ingresos mensuales pues los sistemas bancarios no van a funcionar si no hay electricidad”.

“Debes tener el 10 % del salario guardado en una bolsa plástica hermética o caja fuerte, en caso de que suceda algo y que puedas contar con dinero en efectivo para comprar comida o gasolina durante unos días, mientras se restablecen los sistemas bancarios”, resaltó.

“Por ejemplo, si el ingreso mensual es de $2 mil, deberás guardar unos $200, o si cobras $3 mil, sería separar $300, para que puedas subsistir durante unos días. Aunque, lamentablemente, eso no da para cubrir una semana”, expresó.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.