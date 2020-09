Rovira Foods, con cerca de 15 años en el mercado de Puerto Rico, adquirió la distribución y venta al detal de la línea de herramientas y equipos Craftsman. Esta unión extiende considerablemente el alcance de la marca Craftsman al ofrecer la oportunidad al público de conseguir las herramientas, equipos y accesorios en convenientes puntos de venta de una manera más accesible.

La red de distribución incluye supermercados, ferreterías, agrocentros y otros comercios a través de la isla, contando siempre con la garantía y el servicio que por años ha distinguido a Craftsman.

“Esta alianza con Rovira Foods nos permitirá alcanzar al público que visita los establecimientos de venta de comestibles y otros productos con la conveniencia de encontrar las herramientas y accesorios para sus proyectos y reparaciones, todo en un mismo lugar”, destacó Daniela García-Rovira, Brand Manager de Rovira Foods. “Más aún, contar con estas alternativas es muy oportuno ante este nuevo estilo de vida a causa de la pandemia. Ahora las personas pasan más tiempo en sus casas, lo que les brinda la oportunidad de crear nuevos proyectos do it yourself, utilizando tutoriales en línea”, añadió García-Rovira.

La marca Craftsman, que pertenece a Stanley Black & Decker, es una línea de diferentes tipos de herramientas y equipos altamente reconocida y establecida en Puerto Rico. Es un ícono por su calidad y la garantía de sus productos.

La unión con la compañía de distribución Rovira Foods, no solo le dará mayor accesibilidad a sus usuarios leales, sino también, le dará paso a alcanzar al segmento de mujeres, quienes han aumentado la utilización de los productos para proyectos del hogar y podrán comprarlos en su supermercado favorito, entre otros establecimientos donde tradicionalmente no se encontraban estas herramientas y equipos.

Las categorías de herramientas que estarán disponibles en los puntos de venta y comercios son: herramientas eléctricas, baterías, para el hogar y jardín, herramientas manuales, de mecánica, soluciones de almacenamiento y accesorios de organización.

El servicio y garantía será mediante los 13 centros autorizados de servicios a través de toda la isla. Sigue a Rovira Foods en sus redes sociales, como @RoviraFoods, para más detalles de nuevos puntos de ventas y novedades de la marca Craftsman.

Sobre Rovira Foods

Es una compañía creada en el 2006 y afiliada a Rovira Biscuits Corporation, enfocada en el mercadeo, ventas y distribución de productos en diversas categorías en Puerto Rico, Estados Unidos y el Caribe.

Sobre Craftsman

Es una línea de diferentes tipos de herramientas y equipos altamente reconocida en Puerto Rico y en Estados Unidos. La marca lleva más de 90 años en el mercado y es un ícono reconocido por su calidad y garantías. En marzo de 2017, Craftsman se incorporó a la familia de herramientas de Stanley Black & Decker.