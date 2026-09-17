Mantener informado al pueblo de Puerto Rico sobre la importancia de proteger y conservar el agua forma parte del compromiso de Doctor Aqua. Ante los períodos de sequía, las interrupciones en el servicio del agua y la posibilidad de enfrentar fenómenos atmosféricos, la empresa exhorta a las familias, los comerciantes y las industrias a prepararse y contar con una reserva confiable.

La selección de la cisterna o tanque según las necesidades de los clientes es fundamental en la orientación que ofrece la empresa puertorriqueña especializada en soluciones para el manejo y almacenamiento de agua.

Doctor Aqua es distribuidora exclusiva en Puerto Rico de la marca ECOTANK, reconocida por la calidad, resistencia y durabilidad de sus tanques y cisternas. Los tanques y cisternas ECOTANK están fabricados con tres capas de resina 100 % virgen aprobada por la FDA (Food and Drug Administration).

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Doctor Aqua es distribuidora exclusiva en Puerto Rico de la marca ECOTANK, reconocida por la calidad, resistencia y durabilidad de sus tanques y cisternas. ( Suministrada )

Doctor Aqua cuenta con una amplia variedad de tamaños, diseños y configuraciones. Dispone de alternativas verticales, horizontales, cilíndricas, compactas, planas y grandes, diseñadas para adaptarse a techos, patios, interiores, apartamentos y espacios limitados. Asimismo, ofrece sistemas de mayor capacidad para comercios, industrias y operaciones que requieren una reserva considerable de agua.

Además de la venta de sistemas de bombeo, presurización, purificación y filtración, entre otros, la empresa brinda servicios de instalación y mantenimiento. Esto le permite ofrecer una solución integral y un servicio de primera antes, durante y después de la compra.

El servicio de Doctor Aqua va mucho más allá de la venta de un tanque o cisterna. Su equipo especializado ofrece orientación personalizada y evalúa factores como el espacio disponible, la cantidad de usuarios, el consumo estimado y la capacidad de la reserva requerida de acuerdo con cada necesidad.

Para orientación, llama al 787-884-7079, accede a doctoraquapr.com o visítalo en la Carr. #2 Km 51.9, en Manatí.