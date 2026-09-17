En Puerto Rico, la temporada de huracanes nos recuerda cada año la importancia de estar preparados. Ante la posibilidad de interrupciones en el servicio eléctrico, contar con una fuente de energía confiable puede marcar la diferencia entre detenerse o mantener en marcha lo esencial.

Durante más de 17 años, Power Sports ha estado energizando a las familias puertorriqueñas, ofreciendo soluciones diseñadas para responder a las necesidades particulares de la isla. Su experiencia le ha permitido entender que cada hogar, negocio, comercio y operación industrial tiene requerimientos distintos, especialmente cuando las condiciones del clima tropical ponen a prueba la infraestructura y capacidad de respuesta.

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Por ello, su línea de generadores Kraftwerk, está pensada para diferentes escenarios de respaldo energético. Los generadores inverter Kraftwerk, con capacidades desde 2,350 W hasta 12,000 W, ofrecen alternativas para quienes buscan una solución práctica, eficiente y silenciosa, desde necesidades residenciales hasta aplicaciones que requieren mayor capacidad.

Para necesidades de mayor escala, los generadores estacionarios Kraftwerk están disponibles en capacidades de 10 kW hasta 2 MW, ofreciendo soluciones para hogares de mayor demanda, negocios, comercios e instalaciones industriales que necesitan mantener sus operaciones funcionando en todo momento.

La preparación también comienza por elegir la fuente de energía adecuada. Por eso, Power Sports cuenta con alternativas de generación tanto de gasolina, gas o diésel, adaptándose a distintos tipos de instalación y necesidades. A este portafolio se suman los generadores de gas Generac, ampliando sus opciones de respaldo energético para hogares y empresas.

Prepararse para un huracán significa anticiparse, conocer las necesidades de consumo y contar con el equipo adecuado antes de que las condiciones cambien. En un país donde las altas temperaturas, la humedad y los eventos atmosféricos forman parte de nuestra realidad, las soluciones de Power Sports están pensadas para las exigencias del clima tropical. Y el respaldo no termina con la compra del equipo. Con Power Sports, cuentas con una garantía respaldada al 100 % en Puerto Rico, acompañada por el servicio y el conocimiento de un equipo local que entiende las necesidades de la isla.

Desde mantener los equipos esenciales de un hogar funcionando hasta proteger la continuidad de un comercio o una operación industrial, Power Sports cuenta con soluciones para cada necesidad.

Más de 17 años de experiencia. Una amplia gama de soluciones. Y el compromiso de seguir energizando a Puerto Rico cuando más lo necesita.