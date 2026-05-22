Energy Power Solutions anunció oficialmente el inicio de su esperado Carpatón Energy Power 2026, una campaña especial que llega acompañada de la esperada venta sin IVU, brindando a los consumidores la oportunidad de adquirir plantas eléctricas y generadores con grandes ahorros, financiamiento accesible y entrega inmediata.

Bajo el lema “Somos tu solución energética”, la empresa busca ayudar a hogares y negocios en Puerto Rico a prepararse con equipos confiables y accesibles ante cualquier interrupción eléctrica o temporada de emergencia.

Durante esta venta especial, los clientes podrán encontrar una amplia variedad de generadores inverter y plantas eléctricas ideales para residencias, comercios y profesionales que necesitan respaldo energético seguro y eficiente.

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Entre las ofertas destacadas se encuentran modelos desde 2000W desde $399; 3900W desde $699; 4000W desde $899; y 4500W desde $999.

Además de modelos de mayor capacidad como 6000W y 7100W.

Uno de los mayores atractivos de esta campaña es su proceso de financiamiento rápido y accesible: financiamiento fácil con solo 2 ID estás aprobado y con entrega inmediata.

“Queremos que las familias y negocios en Puerto Rico tengan acceso rápido y sencillo a soluciones energéticas de calidad. Esta venta sin IVU representa una gran oportunidad para prepararse y ahorrar al mismo tiempo”, destacó el equipo de Energy Power Solutions.

La empresa invita al público a visitar sus instalaciones y aprovechar las ofertas especiales disponibles por tiempo limitado durante esta semana de Venta Sin IVU.

Para información, visita Energy Power Solutions en el 1500 Marginal Bori, Río Piedras, en San Juan. Para información, llama al 787-528-7774 o visita www.energypowersolutions.com.