Aunque los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) vaticinan que la actual temporada de huracanes estará un 55 % por debajo de los rangos normales, se espera el desarrollo de entre 8 a 14 sistemas atmosféricos con nombre.

De la cifra proyectada para el presente periodo que cubre del 1 de junio al 30 de noviembre de 2026, la agencia anticipa que, de 3 a 6, pudieran convertirse en huracanes y, de 1 a 3, en ciclones intensos, de categoría 3 en adelante.

Según la meteoróloga María Novoa García, del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, “lo que ha comunicado la agencia en cuanto a pronósticos para la presente temporada de huracanes es que se espera que sea por debajo de lo normal. Esto quiere decir que, analizando la probabilidad, un 55 % estaría por debajo de lo normal, un 35 % de probabilidad cercana a lo normal y un 10 % por encima de lo normal”, afirmó.

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Asimismo, destacó que, en este caso, “la agencia espera que haya alrededor de 8 a 14 sistemas con nombre, donde de 3 a 6 pudieran ser huracán y, de 1 a 3, pudieran ser huracanes intensos. Eso quiere decir, huracanes de categoría 3 o más”.

Fenómeno El Niño

Uno de los factores que influyen para el pronóstico de una temporada menos activa, si se compara con años anteriores, es la formación del fenómeno El Niño.

La meteoróloga señaló que, “ahora mismo, tenemos condiciones de El Niño a través de la zona y, en este caso, las aguas de los océanos se esperan que estén un poquito más calientes de lo normal en esa zona, pero nada significativo hasta el momento”.

Explicó que este evento climático es caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial.

“Quiere decir que esta zona cerca de lo que es Perú y América del Sur, cuando tenemos condiciones de El Niño, vemos esas aguas más calientes de lo normal y se ven estas anomalías, entre estas, temperaturas por encima de lo normal”, manifestó.

Así las cosas, los efectos de El Niño afectan el patrón global, contrario al fenómeno La Niña que “es cuando las aguas están más frías”.

“En el caso de El Niño, cuando lo tenemos y afecta en este caso a Estados Unidos, hay unas porciones del sur que, por ejemplo, están más secas o más calientes de lo normal. Mientras que otras zonas pudieran ver un periodo más húmedo”, expuso.

Sus efectos en Puerto Rico podrían implicar que “veremos menos actividad ciclónica a través de la zona”.

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Sin embargo, de acuerdo con la meteoróloga, “no significa que no vamos a tener sistemas desarrollándose”.

“En años (anteriores) que hemos tenido El Niño, sí hemos visto alguno que otro sistema que se desarrolla; puede ser una tormenta o un huracán. Simplemente, es que esa frecuencia que vemos de sistemas desarrollándose será un poco más por debajo”, recalcó.

De hecho, a mediados de junio se observó la formación de la tormenta Arthur, el primer nombre en la lista de la presente temporada de huracanes, la cual se desarrolló en las aguas del Golfo, cerca de Texas.

La preparación es clave

Para Novoa García, a pesar del pronóstico general, es imperante la preparación ciudadana ya que, “no porque una temporada esté por debajo de lo normal, significa que no vamos a tener actividad ciclónica”.

“Al contrario, este es un buen momento para tomar acción, en cuestión de, por ejemplo, si la zona donde vives es propensa a inundaciones, verificar el plan familiar, en caso de que cuentes con niños, adultos mayores o algún familiar que tenga alguna necesidad o enfermedad”, aconsejó.

En tanto, en caso de tener mascotas, es necesario incluirlas en el plan familiar.

“La preparación salva vidas y es un buen momento para hacer una revisión del plan familiar y seguir monitoreando las condiciones del tiempo. No olvidarnos de que vivimos en el Atlántico, estamos en la autopista de los sistemas”, apuntó.

No bajar la guardia

Por su parte, la meteoróloga Ada Monzón, exhortó a través de sus redes sociales a no bajar la guardia.

“Aunque el pronóstico apunta a menos actividad, comparado con años recientes, solo se necesita un sistema impactando a Puerto Rico/USVI para provocar grandes daños. La preparación es esencial”, publicó.

Entre los consejos ofrecidos por la también fundadora y presidenta de la Junta de Directores del EcoExploratorio: Museo de Ciencias de Puerto Rico están:

Debemos estar preparados para una racha seca este año, calor extremo y la formación de huracanes intensos.

La preparación no ocurre solo adquiriendo equipos o suministros, sino que ocurre con educación, revisión de planes y estrategias y acciones que promuevan decisiones sabias que mitiguen el impacto de las amenazas naturales.

Prepararnos implica pensar y hacer una lista de lo que tenemos y lo que necesitamos. Implica conocer los riesgos de vientos y agua.

Establecer una conversación con vecinos y seres queridos sobre las situaciones nuevas que tenemos este año, que no las teníamos el año pasado y las expectativas de respuesta en caso de emergencia.

En fin, tomar un momento para tomar decisiones sabias que aumenten nuestra seguridad.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.