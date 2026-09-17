Faltan menos de dos meses y medio para que culmine la temporada de huracanes 2026 y las probabilidades de que se desarrolle un ciclón en la cuenca del océano Atlántico son cada vez menores.

Esto se debe al fortalecimiento del fenómeno El Niño, que incide en la disminución de la actividad huracanada, ya que uno de sus efectos es incrementar los vientos cortantes en las capas medias y altas de la atmósfera, lo que dificulta la organización y el desarrollo de sistemas tropicales en esta zona.

Así que el pronóstico actualizado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) el pasado 6 de agosto indica un 75 % de probabilidad de que la temporada continúe por debajo de lo normal.

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El meteorólogo Manuel Ramos, del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, expuso que, al momento, “solo ha habido cinco sistemas nombrados en el Atlántico; estos son Arthur, Bertha, Cristóbal, Dolly y Edouard”.

Según el experto, “el Centro Nacional de Huracanes sigue esperando una temporada por debajo de lo normal, con el desarrollo de 2 a 6 huracanes, de 0 a 2 huracanes intensos y de 7 a 13 tormentas tropicales”.

“Además, estableció un 75 % de probabilidad de que la temporada continúe por debajo de lo normal, que es lo que hemos observado hasta ahora, un 20 % de que sea cerca de lo normal y un 5 % de que sea sobre lo normal”, expresó.

Asimismo, mencionó que el pico de la temporada fue el pasado 10 de septiembre y “para ese día no hubo sistema alguno que se estuviera monitoreando”.

“Eso es algo histórico. Creo que no ocurría desde que se monitorea el Atlántico con satélites; nunca se había visto que no hubiera ningún huracán formado para estas fechas de la temporada”, reveló.

De hecho, el comportamiento atmosférico actual se asemeja al récord establecido en 1914 cuando la temporada fue menos activa en el Atlántico.

“Si se logra formar uno, sería un récord de huracán tardío”, reveló.

El Niño

De otra parte, recalcó que la baja probabilidad de desarrollo de huracanes y tormentas tropicales en la presente temporada está directamente relacionada con el fenómeno El Niño “que se ha formado sobre el océano Pacífico”.

“Ya de por sí se sabe que El Niño tiende a disminuir la actividad de huracanes en el Atlántico, pero ha sido un Niño tan fuerte que ha resultado en que todavía no se haya formado ningún huracán en el Atlántico”, manifestó.

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Esto, a diferencia del océano Pacífico donde se ha visto el desarrollo de “ciclones tropicales y tifones”.

Cabe destacar que el Centro de Predicciones Climáticas (CPC) reveló que hay un 90 % de probabilidad de que el fenómeno El Niño se siga fortaleciendo, convirtiéndose “en un evento bastante fuerte para otoño e invierno 2026-2027 en el hemisferio norte”.

“La última actualización fue el 10 de septiembre y el CPC informa que El Niño se sigue fortaleciendo. Empieza a salir un porcentaje bajo de que sea una fase neutral entre febrero y abril. Pero lo neutral no empieza a dominar el panorama hasta abril, mayo y junio de 2027”, expuso.

De acuerdo con la NOAA, la fase neutral del ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) es cuando “la temperatura superficial del mar en el Pacífico tropical se mantiene cerca del promedio”.

“Sin embargo, en algunos casos, el océano puede presentar características propias de El Niño o La Niña, pero la atmósfera no se acopla a esta condición (o viceversa)”, resalta la agencia.

El meteorólogo insistió en que “esto representa que la temporada continúe por debajo de lo normal. Hemos roto el récord de que no se ha formado un huracán. Si se logra formar uno, ese sería un récord de huracán más tardío”.

No bajes la guardia

A pesar de las bajas probabilidades de que ocurra un fenómeno atmosférico en la cuenca del océano Atlántico durante la recta final de la temporada de huracanes, no se recomienda bajar la guardia.

“Siempre recalcamos que toma un sistema para afectarnos. Puede haber 20 sistemas en el Atlántico, pero si solo uno se forma y toma la ruta hacia nosotros, pues, afectaría mucho”, admitió.

“Por eso, hay que estar siempre preparados, aunque la temporada sea por debajo de lo normal. Así que seguimos en la temporada, monitoreando cualquier onda tropical que salga del Atlántico”, concluyó.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.