Anclar el aire acondicionado, tapar esa gotera, asegurar las ventanas o comprar la extensión eléctrica que necesitas para el generador… ¡Son muchas cosas! Por eso, las marcas Tornado y True Truck, marcas de Hardware Plus, Inc., te comparten cinco consejos prácticos que pueden ayudarte a preparar tu hogar antes de que llegue el mal tiempo.

1. Revisa las ventanas y puertas: Comienza por verificar los operadores de las ventanas, ya sean tipo Miami o ventanas francesas. ¿Cierran correctamente? Puedes encontrar operadores de pata corta, pata larga y universales con tamaños adaptables a diferentes necesidades.

También revisa los pestillos de las puertas y considera instalar door sweeps para ayudar a evitar la entrada de agua por debajo de las puertas.

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2. Asegura el aire acondicionado: La unidad exterior del aire acondicionado también merece atención. Puedes reforzar utilizando cables de acero con tensores y asegurar las conexiones con grilletes y cáncamos para lograr mayor firmeza y resistencia, ya sea que la unidad esté ubicada en el techo, alero o patio.

Si ya tienes un sistema de anclaje, revísalo y refuérzalo según sea necesario. También puedes considerar una lona multiusos gris, conocida como toldo, para proteger la unidad cuando corresponda.

3. Prepárate para utilizar el generador: Si tienes un generador, ten a mano las extensiones adecuadas para utilizarlo de forma segura. Tornado ofrece una variedad de extensiones, incluyendo opciones de color naranja brillante para mantenerlas visibles y reducir el riesgo de tropiezos. Estas extensiones eléctricas cuentan con certificación UL, están diseñadas para uso exterior y vienen en diferentes tamaños.

Para equipos de alto consumo, como una nevera, se recomienda utilizar una extensión calibre 12. Los cables calibre 14 y 16, que son más delgados, suelen utilizarse para equipos de menor consumo, siempre que la capacidad de la extensión sea adecuada para el equipo.

Importante: Nunca uses un generador dentro de la casa o el garaje. Tampoco lo conectes directamente al sistema eléctrico del hogar sin un interruptor de transferencia (transfer switch) instalado correctamente.

4. Amarra, asegura y protege: Una buena soga tampoco puede faltar en el hogar. Tornado cuenta con diferentes opciones para distintas necesidades.

Puedes escoger entre:

Soga de nylon trenzada, tipo diamante o sólida: Resistente a la abrasión y capaz de soportar cargas. Está disponible en tamaños de 50 y 100 pies.

trenzada, tipo diamante o sólida: Resistente a la abrasión y capaz de soportar cargas. Está disponible en tamaños de 50 y 100 pies. Soga plástica roja trenzada, tipo diamante: Ayuda a reducir el estiramiento y ofrece buena durabilidad. Está disponible en tamaños de 50, 75 y 100 pies.

Soga plástica amarilla trenzada: Resistente al agua y adecuada para uso doméstico y construcción ligera. Está disponible en tamaños de 50 y 100 pies.

5. Pon el jardín en orden: Antes de que llegue el mal tiempo, dale cariño al jardín. True Truck, la marca hermana de Tornado enfocada en el handyman profesional, ofrece herramientas para recoger hojas, ramas y otros desperdicios, como guantes de jardinería, rastrillos y tijeras de patio. Mantener el jardín limpio ayuda a evitar que hojas, ramas y otros residuos tapen los desagües. También puedes recoger la cosecha de los árboles utilizando un fruit picker.

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Todos estos consejos puedes ponerlos en práctica con la variedad de productos de Tornado y True Truck, disponibles en más de 600 ferreterías y tiendas en todo Puerto Rico.

Tornado y True Truck son marcas de Hardware Plus Inc., una empresa netamente puertorriqueña establecida hace 38 años, con un compromiso inquebrantable con la calidad y los valores familiares.

Para más información educativa, accede a www.tornadopr.com o síguelos en sus redes sociales @tornadohardware y @truetruck_tools.

Si eres comerciante y estás interesado en explorar el extenso catálogo de Tornado y True Truck, llama al 787-286-0410 o 787-286-0485.

Porque no sabemos si vendrá un huracán… pero qué bueno es tener todo listo.