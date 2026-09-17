Cuando llega un huracán, tu póliza es tu protección. Pero para que sea efectiva, necesitas estar preparado ahora.

Antes del huracán:

Revisa tu póliza cuidadosamente. Entiende qué cubre y qué exclusiones aplican. Recuerda que el seguro de vivienda tradicional no cubre inundaciones; esta es una protección separada que requiere evaluación adicional si vives en zona de riesgo.

Entiende qué cubre y qué exclusiones aplican. Recuerda que el seguro de vivienda tradicional no cubre inundaciones; esta es una protección separada que requiere evaluación adicional si vives en zona de riesgo. Documenta tus pertenencias. Realiza un inventario completo de tu vivienda con fotos y videos. Incluye muebles, electrónicos, ropa, colecciones y artículos de valor. Conserva recibos de compras y tasaciones recientes. Esta documentación es importante para validar tu reclamación.

Realiza un inventario completo de tu vivienda con fotos y videos. Incluye muebles, electrónicos, ropa, colecciones y artículos de valor. Conserva recibos de compras y tasaciones recientes. Esta documentación es importante para validar tu reclamación. Protege tus documentos importantes. Guarda copias de tu póliza, títulos de propiedad y valuaciones en un lugar seguro, preferentemente fuera de tu hogar, y mantén una copia en un cloud service.

Después del huracán:

Documenta el daño de inmediato con fotografías y video detallados. Contacta a tu representante de seguros dentro de los primeros días. Si necesitas hacer reparaciones de emergencia, conserva todos los recibos.

La precisión en la documentación determina la rapidez y completitud de tu reclamación.

Información suministrada por Antilles Insurance.