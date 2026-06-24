La preparación para emergencias no comienza cuando se emite una advertencia o cuando se aproxima una tormenta. Comienza mucho antes, mediante la planificación, la coordinación, la capacitación y la colaboración entre las organizaciones responsables de los servicios esenciales, la seguridad y la respuesta comunitaria. En Puerto Rico, donde las comunidades enfrentan diversos riesgos naturales durante todo el año, la preparación no es un esfuerzo temporero, sino una responsabilidad continua compartida entre múltiples sectores.

Con este objetivo en mente, LUMA celebró recientemente su Foro Fundamentos de Respuesta 2026, reuniendo a agencias gubernamentales, municipios, organizaciones aliadas, profesionales del manejo de emergencias y expertos en la materia, incluyendo el Servicio Nacional de Meteorología, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico y la Red Sísmica de Puerto Rico. El foro forma parte de los esfuerzos continuos contemplados en el Plan de Respuesta a Emergencias de LUMA y sirve como una plataforma para fomentar la colaboración, compartir información y fortalecer las alianzas que respaldan una respuesta y recuperación efectivas.

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El evento se centró en un principio fundamental: la resiliencia se construye mediante la preparación. Aunque las inversiones en infraestructura desempeñan un papel importante en el fortalecimiento del sistema eléctrico, la capacidad de responder eficazmente durante una emergencia depende de mucho más que de los activos físicos. Requiere que las organizaciones trabajen juntas, comprendan sus funciones y responsabilidades, se comuniquen de manera efectiva y coordinen recursos cuando las comunidades más los necesitan.

Durante el foro, expertos en meteorología, manejo de emergencias y monitoreo sísmico compartieron información valiosa sobre los riesgos que enfrenta Puerto Rico, incluidos huracanes, inundaciones, terremotos y tsunamis. Estas presentaciones destacaron la importancia de comprender las amenazas en constante evolución y mantener el conocimiento situacional antes y durante los eventos de emergencia. El acceso a información oportuna y una planificación coordinada permiten a las organizaciones tomar decisiones informadas que ayudan a proteger vidas, respaldar la infraestructura crítica y mantener la continuidad de los servicios esenciales.

La recuperación, la resiliencia y la confiabilidad no ocurren por casualidad. Son el resultado de la preparación, la experiencia y la colaboración continua entre organizaciones que comparten la responsabilidad de servir a Puerto Rico antes, durante y después de una emergencia.

El foro también brindó la oportunidad de dialogar sobre los factores que influyen en el restablecimiento del servicio durante emergencias, incluyendo las evaluaciones de infraestructura, las consideraciones de seguridad, el despliegue de recursos y la coordinación con aliados de los sectores público y privado. Los participantes intercambiaron mejores prácticas y exploraron maneras de fortalecer la colaboración antes de que ocurra una emergencia, reconociendo que las relaciones sólidas y una comunicación clara pueden mejorar significativamente los esfuerzos de respuesta.

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Un tema importante a lo largo del evento fue la necesidad de que cada organización mantenga y actualice regularmente sus propios planes de continuidad operacional. Hospitales, municipios, agencias gubernamentales, empresas y operadores de infraestructura crítica desempeñan un papel fundamental en la resiliencia de la isla. La preparación a nivel organizacional contribuye a una respuesta más sólida y coordinada en todo Puerto Rico.

Más allá de la temporada de huracanes, la preparación sigue siendo un compromiso permanente. Eventos como el Foro Fundamentos de Respuesta ayudan a fortalecer alianzas, fomentar el intercambio de información y promover una cultura de preparación. Al continuar trabajando juntos, las organizaciones pueden fortalecer la resiliencia, apoyar esfuerzos de recuperación más rápidos y contribuir a garantizar que los servicios esenciales permanezcan disponibles cuando las comunidades más los necesiten.