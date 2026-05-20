Asegurar el hogar no es una opción, sino una responsabilidad, especialmente ante la llegada de la temporada de huracanes. Basta un solo evento atmosférico para comprometer la seguridad de la familia y provocar pérdidas significativas.

La prevención comienza con acciones simples: evaluar el estado del techo, verificar la resistencia de las puertas y ventanas, y confirmar que las tormenteras cumplan con las especificaciones requeridas. Asimismo, es fundamental contratar empresas certificadas y registradas en DACO, como garantía de profesionalismo y seguridad.

Existen soluciones para responder a estas necesidades. Desde sistemas de sellado de techos hasta puertas de seguridad y tormenteras certificadas bajo estándares como Miami-Dade, los hogares pueden estar mejor preparados frente a condiciones extremas. La seguridad no debe dejarse al azar. Tomar acción a tiempo permite enfrentar la temporada de huracanes con mayor tranquilidad y protección.

Para información, llama a Home Projects, al 787-497-1115 o visita www.homeprojectspr.com.