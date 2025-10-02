La seguridad y el bienestar familiar, comercial e industrial son prioridades al momento de establecer planes efectivos que reduzcan las dificultades en una emergencia, en especial, cuando se trata de asuntos energéticos. Con esa visión, RK Power se ha dedicado estos 20 años a diseñar y fabricar generadores que provean energía confiable para el presente y futuro, a través del diseño y fabricación de generadores tanto en Puerto Rico como en la República Dominicana.

La empresa es la única fábrica de generadores en Puerto Rico y República Dominicana. ( Suministrada )

Fundada en 2004, la empresa comenzó operaciones con un reto claro: fabricar un generador que superara en calidad, durabilidad y eficiencia a los productos importados. Hoy, tras dos décadas, “ese esfuerzo se traduce en más de 20,000 unidades instaladas, un equipo de 380 colaboradores y una posición de liderazgo en los mercados residenciales, comerciales e industriales”, dijo Jeyson Miranda Alcántara, gerente comercial de RK Power en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

La empresa es la única fábrica de generadores en Puerto Rico y República Dominicana, lo que permite controlar la calidad, los costos y el tiempo de entrega, además de diseñar soluciones a la medida de clientes con necesidades críticas.

Su apuesta por la innovación ha sido clave para penetrar y expandirse, con éxito, en sectores estratégicos como salud, educación, infraestructura de agua potable, telecomunicaciones y construcción. Un ejemplo de su solidez técnica fue la instalación de un generador de 600 kW en La Fortaleza, validando la confiabilidad de sus equipos ante instituciones gubernamentales.

Sus paquetes ‘’todo incluido’’ ofrecen una propuesta de valor integral para clientes residenciales, comerciales o industriales: desde el equipo y la instalación, hasta el mantenimiento preventivo y el servicio técnico especializado.

El respaldo del servicio técnico especializado es parte de los ofrecimientos de RK Power. ( Suministrada )

En el sector residencial cuentan con cuatro modelos 10 kW, 15 kW, 20 kW y 30 kW para residencias medianas o más grandes. “Estos equipos pueden durar de 15 a 20 años”, resaltó Miranda.

Para los comercios, “como panaderías, farmacias, gasolineras, entre otros, la demanda es de productos que oscilan entre 60 kW a 150 kW”, dijo.

Mientras que, para los clientes con proyectos de mayor escala, como, por ejemplo, hoteles, fábricas, centros comerciales grandes, han fabricado y entregado generadores eléctricos que van desde 250 kW hasta 2 megavatios.

Todos los segmentos cuentan con el respaldo del servicio técnico especializado de RK Power.

“La evolución de RK ha sido constante. Los primeros años fueron de construir confianza; los últimos cinco, han sido estratégicos, de crecimiento acelerado y alianzas globales. El futuro es aún más prometedor”, subrayó Miranda.

PUBLICIDAD

Además, la empresa cuenta con alianzas estratégicas con marcas globales como Kubota, Volvo Penta, Stamford, Deep Sea y Hyundai, con quienes han podido fortalecer su portafolio y capacidad de innovación.

Sus paquetes ‘’todo incluido’’ ofrecen una propuesta de valor integral para clientes residenciales, comerciales o industriales. ( Suministrada )

De cara al futuro, RK Power mantiene su compromiso con la eficiencia y el rendimiento de sus productos, al tiempo que diversifica su alcance geográfico. “Queremos continuar nuestro crecimiento hacia los mercados de Centroamérica y, como manufacturera, llegar al producto perfecto. Lo lograremos manteniendo nuestro enfoque en la calidad, innovación y servicio integral”, concluyó el gerente comercial.

Para más información, accede a rkpower.com o llama al 787-286-6454.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.