En la era digital, las ventas online han transformado nuestra experiencia de compras, especialmente, durante la temporada navideña con eventos como el Cyber Monday. Sin embargo, nada se compara con el acto único de visitar las tiendas en persona durante el Black Friday. Caminar entre pasillos llenos de ofertas, tocar y comparar los productos directamente, y sentir la emoción del momento tiene un encanto especial que las pantallas, simplemente, no pueden igualar.

Para Stephanie Li, más conocida como La Shoppinista, aunque las compras online son una excelente alternativa, la tradición de acudir a las tiendas siempre es un plus para quienes buscan obtener beneficios y ofertas que no se consiguen en línea.

“Siendo realistas, cada vez más, la gente está con el celular en la mano y muchos optan por hacer compras online. Pero, es bueno hacer un híbrido entre compras online y presenciales en la tienda, para aquellos casos donde se necesite probar la mercancía, ya sea porque es algo de comida, fragancias o ropa. También, si es algo de vidrio o cerámica, la mejor forma es comprarlo presencialmente porque, así, evita que se rompa, que el regalo no llegue a tiempo o que pierda su dinero”, explicó la experta en compras.

La Shoppinista recomendó explorar la opción de hacer la compra en línea y escoger la opción de compras de pick-up para recoger la mercancía gratis en el comercio.

El consumidor puede confirmar que la mercancía es la correcta y que está en las condiciones ideales para hacer una compra de manera más segura.

El consumidor podría aprovechar beneficios como regalos con sus compras u ofertas exclusivas que solamente pueden obtener de forma presencial.

El consumidor va por los pasillos de la tienda y así se puede encontrar con otras promociones y ofertas a las que no tiene acceso online .

. El consumidor obtiene beneficios, recompensas y hasta regalos con sus compras, obteniendo más por su dinero.

Le pueden empacar sus regalos por un costo accesible o gratis. Si lo recibe por correo, tendría que empacarlo por sí mismo.

Cuando se trata de comprar ropa y calzado, es mejor comprar estos artículos en la tienda, donde el consumidor se los puede medir y así no se arriesga a que no le sirvan, tenga que devolverlos o pierda el dinero.

Si son artículos frágiles o pesados, como estufas y neveras, es mejor ir a la tienda para tener la experiencia de evaluarlos y ver si cumplen con sus necesidades.

Es mejor comprar artículos pesados como muebles en la tienda porque los envíos son costosos.

Consejos infalibles

Antes de llegar al comercio físico, el consumidor debe hacer una planificación, organizarse, informarse y educarse. De antemano, debe tomar decisiones sobre lo que va a comprar. Debe verificar los shoppers y las ofertas para identificar las mejores opciones en los artículos que quiere comprar. Debe hacer un mapa de trayectos, o sea, a qué comercio va a ir primero porque es la prioridad de lo que quiere comprar por la oferta que busca. Debe decidir si hay artículos que comprar por internet o si tiene que ir a la tienda a hacer un layaway. Debe estar claro de los beneficios que tiene a la hora de comprar ciertos productos: si hay regalos por la compra o descuentos adicionales.

El mejor consejo es que no pierdas el tiempo. “La vida no se trata de encontrar el precio más bajo, las mejores ofertas o de comprar más por menos dinero. Hay que tener en cuenta el tiempo porque eso es algo que no puedes comprar. El tiempo de vida es lo más valioso. Así que, si vas a pagar un poco más por un artículo, pero te vas a ahorrar tiempo de vida que no regresa, ¡aprovecha! Haz un balance, no todo en la vida va a salir baratísimo o gratis, hay que pagar un precio y hay que crear un balance de si hay que pagar con dinero o con nuestro tiempo que no regresa”, expresó La Shoppinista, a quien puedes seguir en sus redes: Instagram: @laSHOPPINISTA y Facebook: La Shoppinista Stephani Li.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.