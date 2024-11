Las ventas de Viernes Negro son mañana, una situación que puede generar cierta preocupación en muchos consumidores que quizás no cuentan con el capital anhelado para ir de compras.

No obstante, la visita a los comercios no se tiene que convertir en una tortura, pues existen alternativas para crear un presupuesto que se ajuste a tu bolsillo sin sacrificar tus finanzas en medio de la temporada navideña.

Pero, antes de salir a comprar, se supone que cada individuo haya hecho un plan de ahorros para cubrir los gastos de los regalos de Navidad.

“Nosotros siempre enfatizamos que no puedes hacer el presupuesto en octubre, porque ya en noviembre las fechas festivas están acercándose, especialmente esa fecha del Black Friday. Así que debes preparar tu presupuesto desde ahora para prepararte para el próximo año”, advirtió.

“Siempre se le dice al cliente que debe economizar, por lo menos, desde junio. Si eres cuidadoso preparando ese presupuesto, no vas a tener que utilizar las tarjetas de crédito, porque ya separaste un dinero destinado para esos gastos”, mencionó.

Según la consejera certificada, “se recomienda [ahorrar] el 10 % [del sueldo] para que puedas cumplir con esos regalos y eso es únicamente para el regalo de Navidad o de Reyes”.

De no contar con un presupuesto establecido, la experta recomendó analizar las tarjetas de crédito disponibles, pero de una manera estratégica, a fin de no complicarse con una carga adicional en las finanzas.

“Aunque no patrocino mucho esto, pero, si no hay alternativas, vamos a verificar qué tarjeta de crédito tienes con un interés mucho más bajo. A veces, para este tiempo, te envían ofertas que te dicen: ‘En 30 o 60 días, si compras algo, no pagarías intereses en ese tiempo’”, destacó.

“Pero el consumidor debe ser muy cuidadoso y cauteloso en la utilización de las tarjetas de crédito. Tiene que analizar qué tarjetas de crédito tiene en ese momento, si puede utilizarlas y que le beneficie sin que tenga que pagar tantos intereses”, insistió.

Eso sí, antes de utilizar la tarjeta de crédito, verifica tu informe crediticio para validar si tienes la capacidad monetaria para asumir una deuda adicional.

¿Qué debes establecer en ese presupuesto?

De acuerdo con Otero, el consumidor debe hacer una lista “de lo que realmente debe comprar y a quién le quiere regalar” antes de acudir a las tiendas para aprovechar las ofertas del Black Friday.

En tanto, aconsejó revisar los periódicos “que vienen cargados con los especiales de esa semana y comparar precios”.

“No te tires a la calle, compara precios en esos artículos con las diferentes megatiendas. De ahí, entonces, verifica si es más conveniente solicitarlo online y lo recoges [en la tienda]”, sostuvo.

Recomendaciones

Para la consejera en finanzas, una de las mejores alternativas es hacer una fiesta familiar que incluya un intercambio de regalos. Esto, para que “puedas establecer una cantidad de dinero para esos gastos”.

“No se trata de cubrir el núcleo familiar completo, sino que aproveches estos momentos para organizar alguna fiesta de intercambio de regalos. Entonces, esa cantidad que vayas a establecer, te pueda dar para esa única persona a quien le tienes que regalar”, agregó.

Igualmente, para aquellos que tienen niños, es necesario verificar cuáles son sus necesidades antes de comprar cualquier regalo.

“Por eso, siempre se recomienda primero analizar qué es lo que va a hacer el grupo familiar y, dentro de ese grupo, aunque tengas tres hijos, en esa fiesta de intercambio de regalos, todos los niños van a ser impactados. Pero, no tienes que comprarles a los tres niños del familiar, sino a uno”, señaló.

Otras alternativas para obsequiar son las manualidades hechas por algún integrante de la familia, con el propósito de “regalar a todos los miembros de la familia sin que sea tan costoso”.

Por otro lado, recomendó la designación de una persona que sea cautelosa con los gastos, para que acuda a comprar durante el Black Friday.

“No podemos ir con los niños. Vamos a identificar qué miembro de la familia es más cauteloso e iría con esa lista únicamente para comprar lo que está escrito ahí y así evitar las compras compulsivas. También, piensa si lo que vas a comprar es porque está en oferta o si, realmente, no lo necesitas en ese momento”, afirmó.

“De igual forma, hay que empezar a trabajar en Navidad. Ya dejamos de regalar alcancías a estos jóvenes y niños que son el futuro de Puerto Rico. Tenemos que fomentar la importancia del ahorro, que es lo que te va a llevar a poder cumplir con cada una de esas metas financieras”, acotó.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.