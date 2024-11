Antes de adquirir tus regalos durante la venta del madrugador, es imprescindible que investigues las políticas de devolución del comercio en donde realizarás tus compras, pues ahora cuentas con menos tiempo para cambiarlos u obtener un reembolso.

Además, se recomienda guardar bien el recibo, pues no será tan fácil que acepten el artículo, el cual deberá lucir prácticamente intacto, incluyendo la caja y los papeles que trae el producto.

El periodista y defensor de los consumidores, Gilberto Arvelo, más conocido como Dr. Shoper, plantea una serie de consejos en cuanto a la devolución de regalos, plazos, reglas, condiciones y cómo cambiar o regresarlos.

“En los últimos años, la política de devolución se está poniendo muy difícil. Si el consumidor no hace su trabajo, va a enfrentar problemas. Por ejemplo, anteriormente, había tiendas que te daban 90 días para devolver un producto. Ahora están dando 30″, reveló.

“Ha habido reducción en términos. Anteriormente, si no llevabas el recibo, pero estaba el récord tuyo por el número de teléfono, te cambiaban el artículo. Ahora te están pidiendo que lleves el recibo. Debes preguntar cuál es la política de devolución porque están sumamente estrictos”, aseveró.

De hecho, Arvelo señaló que algunos establecimientos redujeron a 14 días el tiempo de devolución, lo que representa un problema cuando se va a regalar el 25 de diciembre (Día de Navidad).

“Se supone que hay una política que, por la temporada navideña, te extiende la política de devolución. Pero, hasta ahora, no hemos escuchado nada. Si yo voy a comprar una computadora en Black Friday [en algunos comercios], tengo 14 días para devolverla”, recalcó.

Incluso, en otros comercios, “si compro [la computadora] y la abrí, me cobran un restocking fee (tarifa de reposición). Así que tienes que estar bien seguro de lo que vas a comprar y de lo que vas a hacer porque esto está cambiando. Pero, en términos generales, la política de devolución fluctúa entre 14 y 30 días”.

“En años anteriores, se extendía el periodo de devolución hasta Navidad, y muchas tiendas en Puerto Rico lo hacían hasta Reyes. Sin embargo, hasta ahora no hemos oído nada al respecto, lo que significa que prevalecen las políticas de devolución que están vigentes actualmente”, insistió.

De otra parte, al sacar el artículo de su empaque original, “trátalo de la forma más decente posible, porque, si lo tienes que devolver, debes hacerlo en su caja original con todos los papeles”.

Asimismo, confesó que “lo más difícil de devolver son los equipos electrónicos, especialmente las computadoras y también los televisores”.

Otro aspecto importante es preguntar “si cuando devuelves el artículo te devuelven el dinero, o te dan una gift card (tarjeta de regalo) por la cantidad [pagada], o un crédito para que compres en la tienda”.

“¿Y si quieres comprar el artículo en otro lado? ¿Si no quieres gastar el dinero en esa tienda? Secuestraste el dinero. Por eso, en compras grandes, acostumbro a pagar con tarjeta de crédito, porque cualquier problema lo reclamo a la tarjeta. Pero, si pagas en cash o con ATH, muchas veces, no te quieren dar un crédito”, advirtió.

Por otra parte, cuando el establecimiento despacha el producto a domicilio, la política de devolución aplica desde el momento en que se recibe. Igualmente ocurre “cuando compras online: los términos y las condiciones empiezan tan pronto se recibe”.

Ojo con las garantías

Igualmente, deberás informarte sobre las políticas de garantía del producto, pues, de acuerdo con Dr. Shoper, “el problema más grande que estamos confrontando los puertorriqueños, en este momento, es con las garantías, especialmente con los equipos electrónicos”.

“Yo compré una secadora [de equis marca] que estaba en especial. Me entregan la secadora y, al cabo de dos meses, tuve problemas con el equipo. Para reclamar la garantía, tuve que llamar a un teléfono y me pasaron como 20 comandos en inglés, luego a un chat. Me tomó dos días para que me atendieran en inglés porque, cuando traté de hacerlo en español, nunca hubo contacto”, lamentó.

“Hay que tener mucho cuidado con eso, porque, con una población envejeciente, donde al otro lado del teléfono no hay un humano, ahora todo es inteligencia artificial, no te contestan, es un viacrucis reclamar la garantía”, argumentó.

Entretanto, recomendó adquirir una garantía extendida en todo artículo que pase de los $500.

Así que, para proteger tu inversión y aprovechar las ventas especiales del Black Friday, es mejor preguntar e informarte antes de pagar. De esa manera, sabrás a lo que te enfrentas y podrás buscar soluciones que te provean tranquilidad financiera.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.