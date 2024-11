Muchos ya se encuentran en la encomienda de buscar esos obsequios ideales para sorprender a sus seres queridos en esta época festiva y, de paso, aprovechar para darse un gustito y regalarse algo que anhelan esta Navidad.

Por eso, nos dimos a la tarea de hacer una lista de los artículos catalogados entre los más buscados, para que puedas coger ideas y salir a la misión en este Black Friday.

Segway GoKart Pro 2

Segway GoKart Pro es pura adrenalina. ( Suministrada )

Ideal para los amantes de la Fórmula 1, este go-kart es un regalo que pone a correr la adrenalina tanto de los niños como de los adultos. En la calle, puede alcanzar hasta las 27 mph. La velocidad se puede regular a través de la app de Segway, pero la diversión no se queda ahí, pues se conecta a la consola de juegos favorita y puedes utilizarlo como interfaz mientras conduces. Lo puedes conseguir en Dr. Tech, con sus tiendas en Plaza Las Américas, Mayagüez Mall y en The Mall of San Juan.

JBL Flip 6

Esta nueva serie de altavoces portátiles de JBL te permite disfrutar de buena música en todas partes. ¿Quién no necesita una bocina a prueba de agua y de golpes cuando se quiere escuchar música en la playa o en cualquier pasadía? Aparte, su carga dura hasta 12 horas, por lo que tendrás música por un buen rato.

Electrify Bike 350W E-Bike

La e-bike de Dr. Tech es una bicicleta eléctrica y manual ultracompacta, te permite alcanzar hasta 15 millas de distancia y 15 mph, soporta hasta 265 libras de peso y es ideal para adultos y niños por su sillón ajustable. Incluye luces LED frontales y traseras.

Tabletas iPad

Siempre son una de las más buscadas y, este año, según el Tech Gurú, Obed Borrero, una buena compra podría ser el iPad novena generación, que podría estar en, aproximadamente, $199.

Audífonos

Para estas fechas se ponen muy de moda los audífonos, se pueden encontrar de buenas marcas a un buen precio. Solo basta saber cuál es el más que le hace falta a esa persona especial, porque los hay desde auriculares hasta los gaming headphones para los amantes de los videojuegos.

Lenovo Chromebook Duet 3

Esta es una tableta/laptop que, en vez de usar Windows como sistema operativo, opera como un androide, utilizando el sistema Chromebooks y Google Docs. Este equipo está en, aproximadamente, $280 y es un buen regalo para estudiantes.

Perfumes

Good Girl y Bad Boy Sparkling Ice Collector, de Carolina Herrera. ( Suministrada )

Las fragancias son unos de los obsequios predilectos y, en esta Navidad, entrarás en un paraíso invernal con esta brillante edición coleccionable de las icónicas fragancias Good Girl y Bad Boy Sparkling Ice Collector, de Carolina Herrera. Sus hermosos frascos se visten de blanco y brillo para que la época sea sencillamente mágica.

Carteras Parchita

Cartera Parchita, modelo Bandolera Nuba. ( Suministrada )

Diseñadas en el tamaño y estilo perfectos, prácticas, cómodas y con mucho estilo, las carteras Parchita siempre son un buen obsequio. Estas serán las piezas de statement para esa dama o joven que gustan llevar sus outfits a otro nivel. En especial, la Bandolera Nuba es una de las más buscadas, pero tienes muchas opciones para escoger que van desde colores divertidos hasta piezas clásicas en colores neutrales.

Hoco Bs54 Altavox Party Bluetooth

Empieza a cantar y a divertirte en compañía de tus seres queridos con la Hoco Bs54 Altavox Party Bluetooth. ( Suministrada )

Si esa persona ama los karaokes, este será un excelente regalo. El Hoco BS54 Party viene con dos micrófonos inalámbricos digitales, además de que se le puede conectar otro micrófono con cable e, incluso, un instrumento musical como una guitarra o un sintetizador. Solo tendrán que conectar su teléfono, tableta o televisión con internet al altavoz, buscar su canción favorita y añadir la palabra “karaoke” al nombre de la canción en la búsqueda. ¡Así podrá empezar a cantar y divertirse en compañía de sus seres queridos!

Televisores

Como última alternativa, pero quizás la más popular, están los televisores. La Navidad siempre es el mejor momento para comprar un televisor, ya sea para dar un upgrade en términos de tecnología o de su tamaño. En esta Navidad hay excelentes ofertas en el mercado, sobre todo para televisores 4K de entre 50 y 55 pulgadas.

A la hora de elegir un televisor, el Tech Gurú recomienda:

Escoge un TV que ya tenga integrado el Roku TV o el Amazon Fire. De esta forma, ya contarás con un equipo listo para operar cualquiera de estas plataformas y evitarás hacer un gasto adicional comprándolo aparte.

Siempre piensa en tu ecosistema. Si no tienes Apple TV, algunos televisores como los de Samsung y Sony ya tienen integrado Apple, así te puedes ahorrar gastos en otro cable y otra conexión.

Si vas a comprar un kit de sonido, que sea de la misma marca de tu TV porque ahorras en controles adicionales y es más sencillo el manejo del equipo en casa.

Pregunta siempre por las garantías antes de pagarlas. Si tienes que enviar el producto a Estados Unidos, eso no vale la pena, pero si la garantía la honran en la tienda, es una buena alternativa.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.