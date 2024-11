El Hórreo de V. Suárez presentó su exquisito catálogo de temporada con una selección de etiquetas tanto de vinos como de licores para disfrutar y obsequiar en esta temporada.

Holiday Celebration ( Suministrada )

Entre la selección de nuevas etiquetas se destacan La Casa de las Locas Albariño y Cuenta Ovejas de la bodega Siete Pasos; y los que se han convertido en favoritos de muchos, The Prisoner y el burbujeante Domaine Carneros Rosé by Taittinger, que no puede faltar para celebrar.

Christmas Dreams ( Suministrada )

En cuanto a los licores, sorprende con Ron del Barrilito, perfecto para la coctelería de las fiestas. Explora la extensa variedad de regalos corporativos, entre la que se destaca la canasta Coquito Experience con exquisitos productos puertorriqueños como el tradicional Coquito con Ron del Barrilito, Café ¡Alegría!, café gourmet 100 % de Puerto Rico y FORTEZA, chocolate fino del Caribe.

Coquito Experience ( Suministrada )

Para información, visita sus páginas en redes sociales o en internet, elhorreopr.com, o llama a las tiendas en Guaynabo al 787-474-1400 o en Ponce al 787-812-3140.