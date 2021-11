A todo color

Bettina Cosmetics ( Suministrada )

Bettina Cosmetics lanzó cinco paletas de sombras en polvo en las que combina acabados mate, satinados y con brillo: Transcend, Just Be!, Dynamite, Be Happy y Aspire to Be. Las paletas ya están disponibles en tiendas, grandes cadenas, farmacias de la comunidad y también pueden ser adquiridas a través de la página web www.BettinaCosmetics.com.

Símbolo del amor puro

Beamina ZER: Angel Wings ( Suministrada )

La marca de carteras puertorriqueña Beamina lanzó recientemente su colección llamada ZER: Angel Wings. Se trata de una variedad de carteras que más que un elemento práctico de la vestimenta es toda una pieza de conversación, por su forma diferente y atractiva. Accede a beamina.com.

Streetware fashionista

G Urban, de Gustavo Arango ( Suministrada )

G Urban, la nueva marca del prestigioso diseñador Gustavo Arango, se compone de pantalones cortos, camisetas, hoodies y jackets que se ajustan tanto a mujeres como a hombres que buscan comodidad. Está a la venta en las tiendas del diseñador en Fairmont El San Juan Hotel y en The Mall of San Juan.

Caja de belleza navideña

Beauty Box, de Lancôme ( Suministrada )

El Beauty Box es una colección exclusiva con nueve de los productos íconos de Lancôme y los favoritos de los consumidores a un precio especial. Tiene un valor total de $440 y se puede obtener por $75 con cualquier compra de $42 o más en productos de Lancôme. Está disponible por tiempo y cantidades limitadas en Macy’s de Plaza Las Américas, Plaza del Caribe o a través del portal de Beauty Shop PR.